СМИ: допинговое дело украинского футболиста Мудрика передали в CAS

Джейкобс: допинговое дело украинского футболиста Мудрика передали в CAS.

Источник: Reuters

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Дело о положительной допинг-пробе украинского полузащитника лондонского футбольного клуба «Челси» Михаила Мудрика передали в Спортивный арбитражный суд (CAS), сообщил журналист Бен Джейкобс на своей странице в соцсети X.

Передача апелляции Мудрика против Футбольной ассоциации Англии (FA) состоялась 26 февраля. В настоящий момент стороны обмениваются письменными заявлениями, дата слушания еще не назначена.

В декабре 2024 года «Челси» сообщил о положительном результате допинг-теста Мудрика. В июне стало известно, что допинг-проба Б полузащитника дала положительный результат. В сентябре Би-би-си сообщила, что Мудрик употребил мельдоний во время сборов национальной команды Украины. По информации издания Marca, лондонский клуб расторг контракт с полузащитником. В январе 2026-го Sporf сообщил о том, что Мудрик урегулировал дело, связанное с дисквалификацией, и в скором времени может вернуться к тренировкам.

Мудрику 25 лет, он перешел в «Челси» из украинского «Шахтера» в январе 2023 года. Последний матч за лондонскую команду полузащитник провел в ноябре 2024-го. ESPN признал трансфер Мудрика худшим в истории Английской премьер-лиги (АПЛ).