Мацуев об игре Сафонова в «ПСЖ»: «Говорить, что он — вратарь мирового уровня, не пойдет ему на пользу»

Народный артист РФ Денис Мацуев в разговоре с «СЭ» оценил игру вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в текущем сезоне.

Источник: Reuters

«Поздравляю Сафонова, который стал вторым русским вратарем в полуфинале Лиги чемпионов после Станислава Черчесова. Можно ли сейчас назвать Матвея одним из лучших вратарей Европы или мира? Не люблю бросаться такими эпитетами, так как он только начал быть основным вратарем “ПСЖ”. Столько людей сейчас ждет его ошибок… Ему нужно сыграть несколько сезонов первым номером, чтобы мы могли говорить, что этот человек находится на топ-уровне. Я желаю Матвею выстоять и не отдавать это место основного вратаря. Очень показательно будет, если летом его продлят на улучшенных условиях. В команде он, вроде, абсолютно свой. Но говорить, что Матвей — вратарь мирового уровня, не пойдет ему на пользу», — сказал Мацуев «СЭ».

В текущем сезоне Сафонов сыграл 23 матча за «ПСЖ» во всех турнирах, 11 из которых он провел на ноль.