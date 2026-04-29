Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
5
:
Бавария
4
П1
X
П2

Семин оценил шансы Кварацхелии на «Золотой мяч»: «На сегодняшний день он лучше Ламина Ямаля»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил шансы вингера «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии завоевать «Золотой мяч» по итогам 2026 года.

Источник: Getty Images

Во вторник парижский клуб обыграл «Баварию» со счетом 5:4 в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, а грузинский футболист оформил дубль. Всего в текущем сезоне 25-летний нападающий провел 43 игры, забил 18 голов и сделал 9 результативных передач.

«Хвича является футболистом мирового уровня, в прошлом году уже претендовал на звание лучшего европейского игрока. Я думаю, что у него есть шансы, если ПСЖ выиграет Лигу чемпионов, то он может получить “Золотой мяч”.

Во вчерашнем матче он был лучшим, но и Майкл Олисе был хорош, всю ситуацию буквально поменял в считанные секунды. Хвича всегда играет на мировом уровне.

Что касается неучастия сборной Грузии на чемпионате мира, то, конечно, «Золотой мяч» вручается за заслуги в комплексе, все играет определенную роль. Но и в прошлом году у него было много титулов с ПСЖ и с «Наполи». Но были выбраны другие футболисты. Я думаю, что если брать по игровым качествам, то нет кого-то близко по полезности действий. На сегодняшний день он лучший. Играет лучше Ламина Ямаля из «Барселоны». Но все будет зависеть от голосования, конечно", — цитирует Семина ТАСС.

ПСЖ
5:4
Первый тайм: 3:2
Бавария
Футбол, Лига чемпионов, 1/2 финала
28.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Парк де Пренс
Главные тренеры
Луис Энрике
Венсан Компани
Голы
ПСЖ
Хвича Кварацхелия
(Дезире Дуэ)
24′
Жоау Невеш
(Усман Дембеле)
33′
Усман Дембеле
45+5′
Хвича Кварацхелия
(Ашраф Хакими)
56′
Усман Дембеле
(Дезире Дуэ)
58′
Бавария
Гарри Кейн
17′
Майкл Олисе
(Александр Павлович)
41′
Дайот Упамекано
(Йозуа Киммих)
65′
Луис Диас
(Гарри Кейн)
68′
Составы команд
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
80′
87
Жоау Невеш
17
Витор Феррейра Витинья
10
Усман Дембеле
5
Маркиньос
12′
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
84′
21
Люка Эрнандез
33
Уоррен Заир-Эмери
64′
8
Фабиан Руис
77′
14
Дезире Дуэ
70′
29
Брэдли Барколя
7
Хвича Кварацхелия
84′
24
Сенни Маюлу
Бавария
1
Мануэль Нойер
44
Йосип Станишич
17
Майкл Олисе
14
Луис Диас
9
Гарри Кейн
2
Дайот Упамекано
4
Джонатан Та
6
Йозуа Киммих
19
Альфонсо Дэйвис
46′
27
Конрад Лаймер
10
Джамал Мусиала
79′
8
Леон Горецка
45
Александр Павлович
90′
11
Николас Джексон
Статистика
ПСЖ
Бавария
Желтые карточки
3
0
Удары (всего)
12
9
Удары в створ
5
6
Штанги, перекладины
1
0
Угловые
2
5
Фолы
14
4
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Сандро Шерер
(Швейцария)
