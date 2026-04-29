Семин оценил шансы Кварацхелии на «Золотой мяч»: «На сегодняшний день он лучше Ламина Ямаля»

Во вторник парижский клуб обыграл «Баварию» со счетом 5:4 в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, а грузинский футболист оформил дубль. Всего в текущем сезоне 25-летний нападающий провел 43 игры, забил 18 голов и сделал 9 результативных передач.
«Хвича является футболистом мирового уровня, в прошлом году уже претендовал на звание лучшего европейского игрока. Я думаю, что у него есть шансы, если ПСЖ выиграет Лигу чемпионов, то он может получить “Золотой мяч”.
Во вчерашнем матче он был лучшим, но и Майкл Олисе был хорош, всю ситуацию буквально поменял в считанные секунды. Хвича всегда играет на мировом уровне.
Что касается неучастия сборной Грузии на чемпионате мира, то, конечно, «Золотой мяч» вручается за заслуги в комплексе, все играет определенную роль. Но и в прошлом году у него было много титулов с ПСЖ и с «Наполи». Но были выбраны другие футболисты. Я думаю, что если брать по игровым качествам, то нет кого-то близко по полезности действий. На сегодняшний день он лучший. Играет лучше Ламина Ямаля из «Барселоны». Но все будет зависеть от голосования, конечно", — цитирует Семина ТАСС.
Луис Энрике
Венсан Компани
Хвича Кварацхелия
(Дезире Дуэ)
24′
Жоау Невеш
(Усман Дембеле)
33′
Усман Дембеле
45+5′
Хвича Кварацхелия
(Ашраф Хакими)
56′
Усман Дембеле
(Дезире Дуэ)
58′
Гарри Кейн
17′
Майкл Олисе
(Александр Павлович)
41′
Дайот Упамекано
(Йозуа Киммих)
65′
Луис Диас
(Гарри Кейн)
68′
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
80′
87
Жоау Невеш
17
Витор Феррейра Витинья
10
Усман Дембеле
5
Маркиньос
12′
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
84′
21
Люка Эрнандез
33
Уоррен Заир-Эмери
64′
8
Фабиан Руис
77′
14
Дезире Дуэ
70′
29
Брэдли Барколя
7
Хвича Кварацхелия
84′
24
Сенни Маюлу
1
Мануэль Нойер
44
Йосип Станишич
17
Майкл Олисе
14
Луис Диас
9
Гарри Кейн
2
Дайот Упамекано
4
Джонатан Та
6
Йозуа Киммих
19
Альфонсо Дэйвис
46′
27
Конрад Лаймер
10
Джамал Мусиала
79′
8
Леон Горецка
45
Александр Павлович
90′
11
Николас Джексон
Главный судья
Сандро Шерер
(Швейцария)
