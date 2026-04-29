«Аль-Наср» обыграл «Аль-Ахли» благодаря 970-му голу Роналду в карьере

ТАСС, 29 апреля. «Аль-Наср» со счетом 2:0 одержал победу над «Аль-Ахли» в домашнем матче 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
Голы забили Криштиану Роналду (76-я минута) и Кингсли Коман (90).
Для Роналду этот гол стал 970-м в карьере. Португальский нападающий является лучшим бомбардиром в истории футбола.
«Аль-Наср» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии с 79 очками. «Аль-Ахли» занимает 3-е место, набрав 66 очков. В следующем туре «Аль-Наср» сыграет в гостях против «Аль-Кадисии» 3 мая, «Аль-Ахли» в тот же день примет «Аль-Ухдуд».
Всего команды проведут 34 матча в чемпионате Саудовской Аравии. «Аль-Наср» опережает ближайшего преследователя «Аль-Хиляля» на 8 очков, однако у соперника остается игра в запасе. Лидеры проведут очную встречу 12 мая на домашнем стадионе «Аль-Насра».