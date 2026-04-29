«Аль-Наср» обыграл «Аль-Ахли» благодаря 970-му голу Роналду в карьере

«Аль-Наср» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии с 79 очками. «Аль-Ахли» занимает 3-е место, набрав 66 очков. В следующем туре «Аль-Наср» сыграет в гостях против «Аль-Кадисии» 3 мая, «Аль-Ахли» в тот же день примет «Аль-Ухдуд».