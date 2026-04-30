«Сафонов — герой»: сейф российского вратаря показали на конгрессе ФИФА

«ПСЖ» 17 декабря в Катаре обыграл «Фламенго» (1:1, 2:1 — по пенальти) в финале Межконтинентального кубка. Сафонов отразил подряд четыре послематчевых 11-метровых удара и был признан лучшим игроком встречи.
В продемонстрированный на конгрессе ФИФА видеоролик ярких событий в футбольном мире за год был включен решающий сейв Сафонова и последующее подбрасывание россиянина в воздух партнерами по команде. Комментатор во время видеоряда воскликнул: «Матвей Сафонов — герой, он подарил “ПСЖ” первый Межконтинентальный кубок».
Сафонову 27 лет. В нынешнем сезоне он принял участие в 23 матчах за «ПСЖ», в которых пропустил 24 мяча и 11 раз отыграл на ноль.