Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
17:00
Крылья Советов
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
5.20
X
4.20
П2
1.63
Футбол. Премьер-лига
19:30
Локомотив
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.85
П2
3.05
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
2
:
Фрайбург
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Астон Вилла
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шахтер
1
:
Кристал Пэлас
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Райо Вальекано
1
:
Страсбур
0
П1
X
П2

Французский журналист Северак: «Считаю Шевалье намного сильнее Сафонова»

Французский журналист Доминик Северак считает голкипера «ПСЖ» Люку Шевалье сильнее его партнера по вратарской линии Матвея Сафонова.

Источник: Getty Images

Шевалье начинал сезон-2025/26 в качестве основного вратаря парижан, но после нового года Сафонов отвоевал у него место в стартовом составе. При этом в общей сложности француз провел больше матчей, чем россиянин — 26 против 23, и пропустил на 4 гола больше — 28 против 24.

"Есть ли шанс увидеть Шевалье снова в воротах в Лиге чемпионов? Не в этом сезоне. Осталось один-два матча, так что нет. Если он останется в следующем сезоне, то да. Если уйдет, то опять да. Он лучше Сафонова, но в Париже еще не показал весь свой потенциал. Это вопрос обстоятельств и личности. Это всего лишь картина на данный момент, все может очень быстро измениться.

Шевалье нужно самому решать, хочет ли он остаться. Если да, то он понимает, что у него нет никаких гарантий. Повторю, я считаю его намного сильнее Сафонова в плане вратарской техники, но футбол — это также условия, ощущения и обстоятельства. Пока что у него не получается. Футбол полон таких историй, когда в первом сезоне у тебя не получается, а потом вдруг ты становишься незаменимым. Но в первую очередь это зависит от него самого. Если он не хочет снова проходить через конкуренцию с Сафоновым, то ему необходимо уйти", — приводит слова Северака Le Parisien.