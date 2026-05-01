Французский журналист Северак: «Считаю Шевалье намного сильнее Сафонова»

Шевалье начинал сезон-2025/26 в качестве основного вратаря парижан, но после нового года Сафонов отвоевал у него место в стартовом составе. При этом в общей сложности француз провел больше матчей, чем россиянин — 26 против 23, и пропустил на 4 гола больше — 28 против 24.
"Есть ли шанс увидеть Шевалье снова в воротах в Лиге чемпионов? Не в этом сезоне. Осталось один-два матча, так что нет. Если он останется в следующем сезоне, то да. Если уйдет, то опять да. Он лучше Сафонова, но в Париже еще не показал весь свой потенциал. Это вопрос обстоятельств и личности. Это всего лишь картина на данный момент, все может очень быстро измениться.
Шевалье нужно самому решать, хочет ли он остаться. Если да, то он понимает, что у него нет никаких гарантий. Повторю, я считаю его намного сильнее Сафонова в плане вратарской техники, но футбол — это также условия, ощущения и обстоятельства. Пока что у него не получается. Футбол полон таких историй, когда в первом сезоне у тебя не получается, а потом вдруг ты становишься незаменимым. Но в первую очередь это зависит от него самого. Если он не хочет снова проходить через конкуренцию с Сафоновым, то ему необходимо уйти", — приводит слова Северака Le Parisien.