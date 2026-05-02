Головин включен в заявку «Монако» на матч против «Метца»

«Монако» объявил заявку на матч 32-го тура чемпионата Франции против «Метца».
Российский полузащитник Александр Головин вошел в список из 22 игроков. В прошлом туре 29-летний россиянин вышел на замену в игре с «Тулузой» (2:2) на 61-й минуте.
Полностью заявка на матч выглядит следующим образом: Льенар, Кен, Храдецки — Дайер, Фаэс, Энрике, Керер, Мависса, Нибомбе, Тезе — Аклиуш, Бамба, Камара, Кулибали, Головин, Погба, Туре, Закария — Балоган, Биерет, Адингра, Фати.
Не сыграют в матче Вандерсон, Станис Идумбо, Кассум Уаттара и Парис Бруннер (Все — по медицинским показателям).
Матч «Метц» — «Монако» пройдет в субботу, 2 мая. Начало игры — в 20:00 по московскому времени.