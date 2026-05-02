Почеттино: «У меня с Месси в “ПСЖ” никогда не было проблем»"

«Каждое решение, которое вы принимаете в клубе вроде “ПСЖ”, имеет внешний эффект. Помните, как-то раз я заменил Лео Месси? Сделал это, потому что врач сказал, что у него проблема с коленом. После этого эпизода некоторые начали говорить: “Гвардиола никогда бы его не заменил Лео, Почеттино не понимает, что Месси должен всегда оставаться на поле”. И все же у меня с Лионелем никогда не было проблем», — сказал Почеттино на подкасте TheOverlap.