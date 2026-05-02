Погба объяснил, почему не завершил карьеру после допингового скандала

11 сентября 2023 года стало известно, что в пробах Погба нашли запрещенные вещества. В феврале 2024-го — его дисквалифицировали на четыре года за применение тестостерона. Позже игрок добился сокращения дисквалификации до 18 месяцев — в марте 2025 года он мог вернуться на поле. Однако «Ювентус» расторг с ним контракт. Летом «Монако» подписал игрока.