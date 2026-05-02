Рафинья готов сыграть за «Барселону» против «Осасуны»

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Бразильский нападающий «Барселоны» Рафинья восстановился от травмы и включен в заявку на матч 34-го тура чемпионата Испании по футболу против «Осасуны», сообщается на сайте «сине-гранатовых».
«Барселона» сыграет в гостях с «Осасуной» в субботу, встреча начнется в 22:00 по московскому времени. В заявку каталонской команды вернулся Рафинья, который получил травму подколенного сухожилия в товарищеском матче сборной Бразилии против команды Франции (1:2) 26 марта и пропустил шесть игр «Барселоны».
Также в заявку вернулся 18-летний испанский полузащитник Марк Берналь, который из-за растяжения левого голеностопа не выходил на поле с матча 30-го тура Ла Лиги против «Атлетико» (2:1) 4 апреля.