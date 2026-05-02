Карвахаль покинет «Реал» по окончании сезона — источник

Ранее сообщалось, что у испанца диагностирована трещина дистальной фаланги пятого пальца правой стопы.
Контракт Карвахаля истекает 30 июня, и клуб уже давно принял решение не предлагать ему новый.
В текущем сезоне 34-летний защитник принял участие в 20 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
Отметим, что Карвахаль выступает за «Реал» с 2013 года, шесть раз в его составе выигрывал Лигу чемпионов, четырежды становился обладателем Кубка Испании и четыре раза побеждал в испанской Ла Лиге.