Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Комо
0
:
Наполи
0
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
ЦСКА
1
:
Зенит
0
Футбол. Франция
2-й тайм
ПСЖ
2
:
Лорьян
1
Футбол. Англия
19:30
Арсенал
:
Фулхэм
Футбол. Германия
19:30
Байер
:
РБ Лейпциг
Футбол. Испания
19:30
Алавес
:
Атлетик
Футбол. Франция
20:00
Метц
:
Монако
Футбол. Италия
21:45
Аталанта
:
Дженоа
Футбол. Испания
22:00
Осасуна
:
Барселона
Футбол. Франция
22:05
Ницца
:
Ланс
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
0
:
Атлетико
2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Вест Хэм
0
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
Брайтон
1
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Сандерленд
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
0
:
Рубин
1
Футбол. Германия
завершен
Бавария
3
:
Хайденхайм
3
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Гамбург
2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
3
:
Штутгарт
3
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
2
:
Кельн
2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
1
:
Аугсбург
3
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
2
:
Торино
0
Футбол. Франция
завершен
Нант
3
:
Марсель
0
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Леванте
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
1
:
Ростов
2
«Брентфорд» разгромил «Вест Хэм» в АПЛ

«Брентфорд» дома победил «Вест Хэм» в матче 35-го тура АПЛ — 3:0.

Источник: Reuters

На 15-й минуте хозяева вышли вперед благодаря автоголу Константиноса Мавропаноса. Игор Тиаго с пенальти удвоил преимущество в счете на 52-й минуте, а окончательный счет на 82-й минуте установил Миккель Дамсгор.

«Брентфорд» (51 очко) прервал серию из семи матчей без побед во всех турнирах и поднялся на шестое место в АПЛ. «Вест Хэм» с 36 очками идет 17-м. Лондонцы могут опуститься в зону вылета из АПЛ, если «Тоттенхэм» обыграет «Астон Виллу» в 35-м туре.

В параллельных матчах «Ньюкасл» победил «Брайтон» (3:1), а «Вулверхэмптон» и «Сандерленд» сыграли вничью (1:1).

Брентфорд
3:0
Первый тайм: 1:0
Вест Хэм
Футбол, Англия, Тур 35
2.05.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Брентфорд Коммьюнити
Главные тренеры
Кит Эндрюс
Нуну Эшпириту Санту
Голы
Брентфорд
Константинос Мавропанос
15′
Игор Тиаго
54′
Миккель Дамсгор
(Кин Льюис-Поттер)
82′
Составы команд
Брентфорд
1
Кивин Келлехер
33
Майкл Кайоде
73′
9
Игор Тиаго
4
Сепп ван дер Берг
22
Натан Коллинз
18
Егор Ярмолюк
8
Матиас Йенсен
23
Кин Льюис-Поттер
90′
2
Аарон Хики
19
Данго Уаттара
90′
10
Джош Дасилва
7
Кевин Шаде
80′
20
Кристоффер Айер
24
Миккель Дамсгор
90′
47
Кайе Фуро
Вест Хэм
1
Мадс Хермансен
19
Пабло
15
Константинос Мавропанос
4
Аксель Дисаси
28
Томаш Соучек
18
Матеуш Фернандеш
2
Кайл Уокер-Питерс
65′
29
Аарон Ван-Биссака
12
Эль-Хаджи Малик Диуф
74′
17
Адама I Траоре
20
Джаррод Боуэн
88′
30
Оливер Скарлз
90+6′
7
Крисенсио Саммервилл
62′
88′
27
Сунгуту Магасса
11
Валентин Кастельянос
59′
65′
9
Каллум Уилсон
Статистика
Брентфорд
Вест Хэм
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
14
13
Удары в створ
6
4
Угловые
2
6
Фолы
8
12
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Крейг Поусон
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти