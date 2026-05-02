«Брентфорд» разгромил «Вест Хэм» в АПЛ

На 15-й минуте хозяева вышли вперед благодаря автоголу Константиноса Мавропаноса. Игор Тиаго с пенальти удвоил преимущество в счете на 52-й минуте, а окончательный счет на 82-й минуте установил Миккель Дамсгор.
«Брентфорд» (51 очко) прервал серию из семи матчей без побед во всех турнирах и поднялся на шестое место в АПЛ. «Вест Хэм» с 36 очками идет 17-м. Лондонцы могут опуститься в зону вылета из АПЛ, если «Тоттенхэм» обыграет «Астон Виллу» в 35-м туре.
В параллельных матчах «Ньюкасл» победил «Брайтон» (3:1), а «Вулверхэмптон» и «Сандерленд» сыграли вничью (1:1).
Футбол, Англия, Тур 35
2.05.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Брентфорд Коммьюнити
Главные тренеры
Кит Эндрюс
Нуну Эшпириту Санту
Голы
Брентфорд
Константинос Мавропанос
15′
Игор Тиаго
54′
Миккель Дамсгор
(Кин Льюис-Поттер)
82′
Составы команд
Брентфорд
1
Кивин Келлехер
33
Майкл Кайоде
73′
9
Игор Тиаго
4
Сепп ван дер Берг
22
Натан Коллинз
18
Егор Ярмолюк
8
Матиас Йенсен
23
Кин Льюис-Поттер
90′
2
Аарон Хики
19
Данго Уаттара
90′
10
Джош Дасилва
7
Кевин Шаде
80′
20
Кристоффер Айер
24
Миккель Дамсгор
90′
47
Кайе Фуро
Вест Хэм
1
Мадс Хермансен
19
Пабло
15
Константинос Мавропанос
4
Аксель Дисаси
28
Томаш Соучек
18
Матеуш Фернандеш
2
Кайл Уокер-Питерс
65′
29
Аарон Ван-Биссака
12
Эль-Хаджи Малик Диуф
74′
17
Адама I Траоре
20
Джаррод Боуэн
88′
30
Оливер Скарлз
90+6′
7
Крисенсио Саммервилл
62′
88′
27
Сунгуту Магасса
11
Валентин Кастельянос
59′
65′
9
Каллум Уилсон
Статистика
Брентфорд
Вест Хэм
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
14
13
Удары в створ
6
4
Угловые
2
6
Фолы
8
12
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Крейг Поусон
(Англия)
