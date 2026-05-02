«Кайсар» и «Жетысу» поделили очки в матче восьмого тура Казахстанской премьер-лиги

Матч прошел на «Кайсар арене» в Кызылорде и завершился ничьей со счетом — 1:1.
Первый гол был забит на 42-й минуте встречи, отличился казахстанский нападающий «Жетысу» Нурбол Ануарбеков, которому ассистировал отечественный защитник Асхат Балтабеков.
Спустя пять минут кызылординцы сравняли счет усилиями нападающего сборной Казахстана Алияра Мухаммеда. Результативную передачу на себя записал отечественный полузащитник Ерсултан Калдыбеков.
После восьми туров «Жетысу» с 12-ю очками находится на шестом месте в чемпионате Казахстана.
«Кайсар» же с шестью баллами располагается на 13-й строчке турнирной таблицы КПЛ.
Дмитрий Огай
