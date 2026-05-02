«Ньюкасл» обыграл «Брайтон», прервав серию из четырех поражений в АПЛ

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. «Ньюкасл» одержал победу над «Брайтоном» в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Ньюкасл-апон-Тайне завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Уильям Осула (12-я минута), Дэн Берн (24) и Харви Барнс (90+5). У «Брайтона» отличился Джек Хиншелвуд (61).
«Ньюкасл» прервал серию из четырех поражений в чемпионате. Команда, набрав 45 очков, поднялась на 13-ю строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). «Брайтон» с 50 баллами занимает седьмое место.
Результаты других матчей дня:
- «Брентфорд» — «Вест Хэм» — 3:0;
- «Вулверхэмптон» — «Сандерленд» — 1:1.
Футбол, Англия, Тур 35
2.05.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Сент-Джеймс Парк
Главные тренеры
Эдди Хау
Фабиан Хюрцелер
Голы
Ньюкасл Юнайтед
Уильям Осула
(Джейкоб Мерфи)
12′
Дэн Берн
(Бруну Гимарайнс)
24′
Харви Барнс
90+5′
Брайтон
Джек Хиншелвуд
(Дэнни Уэлбек)
61′
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
1
Ник Поуп
67
Льюис Майли
33
Дэн Берн
53′
7
Жоэлинтон
12
Малик Тшау
4
Свен Ботман
8
Сандро Тонали
85′
23
Джейкоб Мерфи
68′
3
Льюис Холл
28
Джозеф Уиллок
68′
9
Йоан Висса
87′
18
Уильям Осула
68′
11
Харви Барнс
39
Бруну Гимарайнс
90′
41
Джейкоб Рэмси
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
24
Ферди Кадиоглу
11
Янкуба Минте
22
Каору Митома
39′
6
Ян Пол ван Хекке
90+2′
21
Оливье Боскальи
30
Паскаль Грос
27
Матс Виффер
18′
34
Йоэл Велтман
22′
81′
29
Максим Де Кейпер
13
Джек Хиншелвуд
88′
5
Льюис Данк
18
Дэнни Уэлбек
80′
10
Жоржиньо Рюттер
17
Карлос Балеба
80′
19
Харалампос Костулас
Статистика
Ньюкасл Юнайтед
Брайтон
Желтые карточки
3
3
Удары (всего)
14
13
Удары в створ
6
4
Угловые
2
10
Фолы
10
12
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Кристофер Кавана
(Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти