Хет-трик Шика принес «Байеру» крупную победу над «Лейпцигом»

Хет-трик у леверкузенцев оформил Патрик Шик. Чешский форвард отличился на 25-й, 76-й и 89-й минутах. Еще один мяч на 45-й минуте забил Натан Телла. Единственный гол гостей в активе Кристофа Баумгартнера (80-я минута).