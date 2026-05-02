Хет-трик Шика принес «Байеру» крупную победу над «Лейпцигом»

Хет-трик у леверкузенцев оформил Патрик Шик. Чешский форвард отличился на 25-й, 76-й и 89-й минутах. Еще один мяч на 45-й минуте забил Натан Телла. Единственный гол гостей в активе Кристофа Баумгартнера (80-я минута).
«Байер» (58 очков) поднялся на четвертое место в Бундеслиге. «Лейпциг» (62 очка) не сумел продлить серию из пяти побед подряд и остается третьим в турнирной таблице.
Футбол, Германия, 32-й тур
2.05.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
БайАрена
Главные тренеры
Каспер Юльманн
Оле Вернер
Голы
Байер
Патрик Шик
(Натан Телла)
25′
Натан Телла
(Алейкс Гарсия)
45′
Патрик Шик
(Ибрахим Маза)
76′
Патрик Шик
(Алехандро Гримальдо)
89′
РБ Лейпциг
Кристоф Баумгартнер
(Брайан Груда)
80′
Составы команд
Байер
1
Марк Флеккен
4
Джарелл Куанса
12
Эдмонд Тапсоба
8
Роберт Андрих
20
Алехандро Гримальдо
25
Эсекиэль Паласиос
42
Монтрелл Калбрет
77′
13
Артур
14
Патрик Шик
90′
35
Кристиан Кофане
24
Алейкс Гарсия
85′
6
Эсекиэль Фернандес
30
Ибрахим Маза
85′
10
Малик Тилльман
86′
23
Натан Телла
77′
19
Эрнест Поку
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандервордт
17
Ридле Баку
24
Ксавер Шлагер
72′
14
Кристоф Баумгартнер
84′
49
Ян Диоманде
4
Вилли Орбан
35
Макс Финкгрефе
14′
84′
39
Беньямин Хенрикс
13
Николас Зайвальд
65′
20
Ассан Уэдраого
40
Ромуло
65′
11
Конрад Хардер
7
Антонио Нуса
46′
23
Кастелло Люкеба
5
Эль-Шадай Битшиабу
46′
10
Брайан Груда
Статистика
Байер
РБ Лейпциг
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
23
14
Удары в створ
8
5
Угловые
7
3
Фолы
7
12
Судейская бригада
Главный судья
Тобиас Вельц
(Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти