Дубль Дьекереша помог «Арсеналу» разгромить «Фулхэм» в матче АПЛ

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. «Арсенал» одержал победу над «Фулхэмом» в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Лондоне завершилась со счетом 3:0. Дубль оформил Виктор Дьёкереш (9-я и 45+4-я минуты), мяч также забил Букайо Сака (40).
«Арсенал», набрав 76 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) и опережает имеющий два матча в запасе «Манчестер Сити» на 6 баллов. «Фулхэм» с 48 очками занимает десятое место.
В следующем матче «Арсенал» 10 мая сыграет в гостях с «Вест Хэмом», днем ранее «Фулхэм» примет «Борнмут».
Футбол, Англия, Тур 35
2.05.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Эмирейтс
Главные тренеры
Микель Артета
Марку Силва
Голы
Арсенал
Виктор Дьекереш
(Букайо Сака)
9′
Букайо Сака
(Виктор Дьекереш)
40′
Виктор Дьекереш
(Леандро Троссар)
45+4′
Составы команд
Арсенал
1
Давид Райя
33
Риккардо Калафьори
19
Леандро Троссар
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
49
Майлс Льюис-Скелли
4
Бен Уайт
83′
3
Кристиан Москера
7
Букайо Сака
46′
20
Нони Мадуэке
10
Эберечи Эзе
78′
56
Макс Доуман
14
Виктор Дьекереш
64′
36
Мартин Субименди
41
Деклан Райс
64′
9
Габриэл Жезус
Фулхэм
1
Бернд Лено
21
Тимоти Кастань
33
Энтони Робинсон
5
Йоахим Андерсен
3
Келвин Басси
20
Саша Лукич
23′
8
Харри Уилсон
64′
10
Том Кэрни
19
Сэмюэл Чуквуэзе
64′
24
Джошуа Кинг
32
Эмил Смит-Роу
78′
18
Джона Куси-Асаре
7
Рауль Хименес
73′
9
Родригу Мунис
6
Харрисон Рид
64′
14
Оскар Бобб
Статистика
Арсенал
Фулхэм
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
18
10
Удары в створ
9
1
Угловые
3
4
Фолы
7
12
Офсайды
7
0
Судейская бригада
Главный судья
Джарред Джиллетт
(Австралия)
