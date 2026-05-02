Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
Ницца
0
:
Ланс
0
Все коэффициенты
П1
5.09
X
4.30
П2
1.70
Футбол. Испания
1-й тайм
Осасуна
0
:
Барселона
0
Все коэффициенты
П1
5.10
X
4.15
П2
1.73
Футбол. Италия
1-й тайм
Аталанта
0
:
Дженоа
0
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.55
П2
6.10
Футбол. Франция
завершен
Метц
1
:
Монако
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
3
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
4
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Атлетик
4
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
0
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Зенит
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
2
:
Лорьян
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
0
:
Атлетико
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Вест Хэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
0
:
Рубин
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
3
:
Хайденхайм
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Гамбург
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
3
:
Штутгарт
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
2
:
Кельн
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
1
:
Аугсбург
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
2
:
Торино
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
3
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Леванте
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
1
:
Ростов
2
П1
X
П2

Дубль Дьекереша помог «Арсеналу» разгромить «Фулхэм» в матче АПЛ

«Арсенал» обыграл «Фулхэм» со счетом 3:0 в матче чемпионата Англии.

Источник: Reuters

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. «Арсенал» одержал победу над «Фулхэмом» в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча в Лондоне завершилась со счетом 3:0. Дубль оформил Виктор Дьёкереш (9-я и 45+4-я минуты), мяч также забил Букайо Сака (40).

«Арсенал», набрав 76 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) и опережает имеющий два матча в запасе «Манчестер Сити» на 6 баллов. «Фулхэм» с 48 очками занимает десятое место.

В следующем матче «Арсенал» 10 мая сыграет в гостях с «Вест Хэмом», днем ранее «Фулхэм» примет «Борнмут».

Арсенал
3:0
Первый тайм: 3:0
Фулхэм
Футбол, Англия, Тур 35
2.05.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Эмирейтс
Главные тренеры
Микель Артета
Марку Силва
Голы
Арсенал
Виктор Дьекереш
(Букайо Сака)
9′
Букайо Сака
(Виктор Дьекереш)
40′
Виктор Дьекереш
(Леандро Троссар)
45+4′
Составы команд
Арсенал
1
Давид Райя
33
Риккардо Калафьори
19
Леандро Троссар
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
49
Майлс Льюис-Скелли
4
Бен Уайт
83′
3
Кристиан Москера
7
Букайо Сака
46′
20
Нони Мадуэке
10
Эберечи Эзе
78′
56
Макс Доуман
14
Виктор Дьекереш
64′
36
Мартин Субименди
41
Деклан Райс
64′
9
Габриэл Жезус
Фулхэм
1
Бернд Лено
21
Тимоти Кастань
33
Энтони Робинсон
5
Йоахим Андерсен
3
Келвин Басси
20
Саша Лукич
23′
8
Харри Уилсон
64′
10
Том Кэрни
19
Сэмюэл Чуквуэзе
64′
24
Джошуа Кинг
32
Эмил Смит-Роу
78′
18
Джона Куси-Асаре
7
Рауль Хименес
73′
9
Родригу Мунис
6
Харрисон Рид
64′
14
Оскар Бобб
Статистика
Арсенал
Фулхэм
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
18
10
Удары в створ
9
1
Угловые
3
4
Фолы
7
12
Офсайды
7
0
Судейская бригада
Главный судья
Джарред Джиллетт
(Австралия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти