Чемпионство с «Порту» стало первым трофеем для тренера Фариоли

«Порту» досрочно стал чемпионом Португалии в сезоне-2025/26. Главным тренером команды является Франческо Фариоли.
Этот трофей стал для 37-летнего итальянского специалиста первым в карьере.
Фариоли начинал как тренер вратарей и ассистент, работая с Роберто Де Дзерби в «Беневенто» и «Сассуоло». Он начал самостоятельную карьеру в турецком футболе с «Карагюмрюка» в 2021 году, затем работал в «Аланьяспоре», «Ницце» и «Аяксе».
«Порту» нанял Фариоли в июле 2025 года. «Драконы» в 51 матче под его руководством одержали 38 побед, восемь раз сыграли вничью и потерпели пять поражений.
Контракт Фариоли с «Порту» рассчитан до 30 июня 2028 года.
