Энрике назвал обидной потерю очков «ПСЖ» в матче с «Лорьяном», в котором Сафонов остался вне заявки

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал потерю очков в матче 32-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном».
Игра прошла в субботу, 2 мая, в Париже и завершилась ничьей со счетом 2:2. Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов пропустил матч, ему предоставили отдых перед ответной игрой с «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов (первый матч — 5:4). Ворота парижской команды защищал 19-летний Ренато Марин, который пропустил два гола после трех ударов в створ.
«Все матчи сложные, но прежде всего я хотел бы отметить игру “Лорьяна”. Это команда, которая старается играть. Очень смелый коллектив. Матч получился тяжелым. Думаю, мы заслужили победу. Мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть, но дважды попали в штангу. Нужно смириться с результатом. Это обидно, потому что нам были нужны эти три очка. Это возможность для “Ланса”, и посмотрим, как у них все сложится», — приводит пресс-служба «ПСЖ» слова Энрике.
«ПСЖ» с 70 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Лиге 1. Команда на 6 баллов опережает идущий вторым «Ланс».
