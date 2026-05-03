Миранчук помог «Атланте» обыграть «Монреаль» в MLS

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. «Атланта Юнайтед» обыграла «Монреаль» в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Встреча в Атланте завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, у которых забили Саба Лобжанидзе (41-я и 50-я минуты) и Эммануэль Латте Лат (45+6).
Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук провел полный матч и отметился двумя голевыми передачами, которые стали для него первыми в сезоне. Также на его счету пять голов в текущей «регулярке».
«Атланта» с 10 очками занимает 12-е место в таблице Восточной конференции, «Монреаль» (9 очков) идет на предпоследней, 14-й позиции.