Corriere dello Sport: «Рома» и ещё четыре клуба претендуют на форварда Малена

По данным Corriere dello Sport, за нападающим клуба Английской Премьер-Лиги (АПЛ) «Астон Вилла» и сборной Нидерландов по футболу Дониэллом Маленом, выступающим за «Рому» на правах аренды, следят четыре топ-команды.
В числе претендентов на подписание контракта с 27-летним форвардом значатся «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ньюкасл Юнайтед» и «Барселона».
При этом «волчица» хочет сохранить Малена в составе римского клуба, в услугах нидерландца заинтересован главный тренер «джаллоросси» Джан Пьеро Гасперини. «Рома» может выкупить форварда у «вилланов» за 25 миллионов евро.
За «волчицу» Мален выступает с января 2026 года, при этом арендное соглашение с «Астон Виллой» предусматривает возможность выкупа прав на игрока. В сезоне-2025/2026 нападающий провёл за «Рому» 14 матчей в чемпионате Италии, где забил одиннадцать мячей и отметился одним ассистом, а также две встречи в Лиге Европы УЕФА (1+1). Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Малена в 35 миллионов евро.