Corriere dello Sport: «Рома» и ещё четыре клуба претендуют на форварда Малена

За «волчицу» Мален выступает с января 2026 года, при этом арендное соглашение с «Астон Виллой» предусматривает возможность выкупа прав на игрока. В сезоне-2025/2026 нападающий провёл за «Рому» 14 матчей в чемпионате Италии, где забил одиннадцать мячей и отметился одним ассистом, а также две встречи в Лиге Европы УЕФА (1+1). Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Малена в 35 миллионов евро.