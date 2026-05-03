«Левски» стал чемпионом Болгарии, прервав 15-летнюю гегемонию «Лудогорца»

Чемпионом Болгарии по футболу сезона-2025/2026 досрочно стал софийский «Левски». «Львы» завоевали титул впервые с 2009 года и стали обладателями золотых наград в 27-й раз в своей истории.
По итогам 32 сыгранных туров efbet-лиги «народная команда» под руководством Хулио Веласкеса набрала 76 очков, в минувшем туре обыграв со счётом 1:0 ЦСКА 1948.
«Армейцы» идут в турнирной таблице вторыми (62 балла), а действующие чемпионы страны, «Лудогорец» из Разграда, замыкают тройку лидеров (60 очков за 31 матч).
Таким образом, за пять матчей до финиша «орлите» потеряли все шансы продолжить свою 15-летнюю чемпионскую серию (2011/2012−2024/2025), самую продолжительную из действовавших по числу побед в национальном первенстве.