Названа причина отказа Зидана возглавить «Реал»

По информации источника, клуб к тому времени уже принял решение расстаться с Хаби Алонсо, но не смог найти ему замену и вновь попытался вернуть Зидана. Отмечается, что к декабрю 2025 года Зидан уже достиг устного соглашения с Федерацией футбола Франции (FFF) о том, что возглавит сборную после чемпионата мира‑2026.