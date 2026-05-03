«Тун» выиграл чемпионат Швейцарии в первом же сезоне после выхода в топ-дивизион

Команда досрочно завоевала золотые медали швейцарской Суперлиги благодаря поражению «Санкт-Галлена» в игре 35-го тура против «Сьона» (0:3).
«Тун» оформил чемпионство, хотя проиграл четыре из пяти последних матчей.
Титул «Туна» примечателен тем, что эта команда проводила свой первый сезон в топ-дивизионе после подъема.
«Тун» был основан 128 лет назад, а лучшим достижением клуба было второе место в сезоне-2005.
Перед возвращением в премьер-дивизион «Тун» выступал во втором дивизионе на протяжении пяти сезонов.