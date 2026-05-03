Бывшего тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона доставили в больницу

Фергюсон является одним из самых титулованных тренеров в истории футбола. Шотландец возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год, при нем английский клуб стал 13-кратным чемпионом Англии, пятикратным обладателем Кубка Англии, четырехкратным победителем Кубка лиги, 10-кратным обладателем Суперкубка Англии. Помимо этого, «Манчестер Юнайтед» неоднократно становился победителем международных турниров: дважды — Лиги чемпионов, по одному разу — Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА, Межконтинентального кубка и клубного чемпионата мира.