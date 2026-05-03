Бывшего тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона доставили в больницу

ЛОНДОН, 3 мая. /ТАСС/. Бывшего главного тренера английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона доставили в больницу после того, как он почувствовал себя плохо перед домашним матчем команды с «Ливерпулем». Об этом сообщает газета Daily Mail.
Предполагается, что 84-летнего шотландца госпитализировали в качестве меры предосторожности. Ожидается, что вскоре он сможет вернуться домой. В 2018 году Фергюсон перенес инсульт.
Фергюсон является одним из самых титулованных тренеров в истории футбола. Шотландец возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год, при нем английский клуб стал 13-кратным чемпионом Англии, пятикратным обладателем Кубка Англии, четырехкратным победителем Кубка лиги, 10-кратным обладателем Суперкубка Англии. Помимо этого, «Манчестер Юнайтед» неоднократно становился победителем международных турниров: дважды — Лиги чемпионов, по одному разу — Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА, Межконтинентального кубка и клубного чемпионата мира.
Работая с шотландским «Абердином», Фергюсон привел команду к трем чемпионствам, победе в Кубке обладателей кубков и Суперкубке УЕФА и четырем успехам в Кубке Шотландии.