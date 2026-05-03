«Милан» проиграл «Сассуоло» и потерял шансы на титул в Серии А

Встреча, которая прошла в воскресенье в Реджо-нель-Эмилии, завершилась победой хозяев со счетом 2:0. У победителей отличились Доменико Берарди (5-я минута) и Арман Лорьянте (47). Гости играли в меньшинстве с 24-й минуты после удаления Фикайо Томори.
В следующем туре «Милан» 10 мая примет «Аталанту», а «Сассуоло» 8 мая на выезде сыграет с «Торино».
В другом матче дня «Болонья» дома сыграла вничью с «Кальяри» — 1:1.
Футбол, Италия, 35-й тур
3.05.2026, 16:00 (МСК UTC+3)
Мапеи - Читта-дель-Триколоре
Главные тренеры
Фабио Гроссо
Массимилиано Аллегри
Голы
Сассуоло
Доменико Берарди
5′
Арман Лорьенте
47′
Составы команд
Сассуоло
13
Стефано Турати
6
Себастьян Валюкевич
23
Улиссес Гарсия
57′
90
Исмаэль Коне
42
Кристиан Торстведт
80
Тарик Мухаремович
18
Неманья Матич
38′
46′
35
Лука Липани
8
Мбала Нзола
84′
99
Андреа Пинамонти
10
Доменико Берарди
59′
7
Кристиан Вольпато
89′
45
Арман Лорьенте
85′
20
Алиу Фадера
90′
21
Джей Идзес
40′
25
Войо Кулибали
Милан
16
Майк Меньян
23
Фикайо Томори
9′
24′
31
Страхиня Павлович
46
Маттео Габбиа
2
Первис Эступиньян
12
Адриен Рабьо
56
Алексис Салемакерс
59′
8
Рубен Лофтус-Чик
77′
30
Ардон Яшари
66′
4
Самуэле Риччи
71′
19
Юссуф Фофана
59′
11
Кристиан Пулишич
18
Кристофер Нкунку
46′
24
Закари Атекаме
10
Рафаэл Леау
59′
7
Сантьяго Хименес
Статистика
Сассуоло
Милан
Желтые карточки
4
4
Удары (всего)
13
6
Удары в створ
4
0
Угловые
2
3
Фолы
16
16
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Фабио Мареска
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти