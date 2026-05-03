Матч-центр
Футбол. Италия
1-й тайм
Ювентус
0
:
Верона
0
Футбол. Германия
1-й тайм
Боруссия М
0
:
Боруссия Д
0
Футбол. Франция
перерыв
Осер
1
:
Анже
0
Футбол. Франция
2-й тайм
Париж
2
:
Брест
0
Футбол. Франция
перерыв
Страсбур
1
:
Тулуза
1
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Чайка
0
:
Торпедо
1
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Факел
0
:
Енисей
0
Футбол. Англия
2-й тайм
Манчестер Юнайтед
3
:
Ливерпуль
2
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ахмат
:
Пари Нижний Новгород
Футбол. Испания
19:30
Бетис
:
Овьедо
Футбол. Германия
20:30
Фрайбург
:
Вольфсбург
Футбол. Англия
21:00
Астон Вилла
:
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Италия
21:45
Интер
:
Парма
Футбол. Франция
21:45
Лион
:
Ренн
Футбол. Испания
22:00
Эспаньол
:
Реал
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Райо Вальекано
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
0
:
Краснодар
1
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
1
:
Майнц
2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
2
:
Милан
0
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
3
:
Кристал Пэлас
0
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Гавр
1
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
0
:
Сокол
1
Футбол. Испания
завершен
Сельта
3
:
Эльче
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
3
:
Оренбург
1
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Кальяри
0
«Милан» проиграл «Сассуоло» и потерял шансы на титул в Серии А

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. «Сассуоло» обыграл «Милан» в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча, которая прошла в воскресенье в Реджо-нель-Эмилии, завершилась победой хозяев со счетом 2:0. У победителей отличились Доменико Берарди (5-я минута) и Арман Лорьянте (47). Гости играли в меньшинстве с 24-й минуты после удаления Фикайо Томори.

«Сассуоло» с 49 очками идет на девятом месте в турнирной таблице Серии А. «Милан» (67 очков) располагается на третьей позиции. «Россонери» потеряли шансы на чемпионство. За три тура до конца первенства они отстают на 12 очков от лидирующего «Интера».

В следующем туре «Милан» 10 мая примет «Аталанту», а «Сассуоло» 8 мая на выезде сыграет с «Торино».

В другом матче дня «Болонья» дома сыграла вничью с «Кальяри» — 1:1.

Сассуоло
2:0
Первый тайм: 1:0
Милан
Футбол, Италия, 35-й тур
3.05.2026, 16:00 (МСК UTC+3)
Мапеи - Читта-дель-Триколоре
Главные тренеры
Фабио Гроссо
Массимилиано Аллегри
Голы
Сассуоло
Доменико Берарди
5′
Арман Лорьенте
47′
Составы команд
Сассуоло
13
Стефано Турати
6
Себастьян Валюкевич
23
Улиссес Гарсия
57′
90
Исмаэль Коне
42
Кристиан Торстведт
80
Тарик Мухаремович
18
Неманья Матич
38′
46′
35
Лука Липани
8
Мбала Нзола
84′
99
Андреа Пинамонти
10
Доменико Берарди
59′
7
Кристиан Вольпато
89′
45
Арман Лорьенте
85′
20
Алиу Фадера
90′
21
Джей Идзес
40′
25
Войо Кулибали
Милан
16
Майк Меньян
23
Фикайо Томори
9′
24′
31
Страхиня Павлович
46
Маттео Габбиа
2
Первис Эступиньян
12
Адриен Рабьо
56
Алексис Салемакерс
59′
8
Рубен Лофтус-Чик
77′
30
Ардон Яшари
66′
4
Самуэле Риччи
71′
19
Юссуф Фофана
59′
11
Кристиан Пулишич
18
Кристофер Нкунку
46′
24
Закари Атекаме
10
Рафаэл Леау
59′
7
Сантьяго Хименес
Статистика
Сассуоло
Милан
Желтые карточки
4
4
Удары (всего)
13
6
Удары в створ
4
0
Угловые
2
3
Фолы
16
16
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Фабио Мареска
(Италия)
