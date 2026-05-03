Пока в ЦСКА хаос, его бывший тренер вот-вот станет чемпионом в Греции. В чем секрет чуда Николича

Сербский тренер Марко Николич оставил приятное впечатление во время работы в России. Он взял два Кубка страны (с «Локомотивом», а затем с ЦСКА), железнодорожников привел к серебряным медалям РПЛ, а с армейцами завоевал бронзу.
Но после победы в Кубке России ЦСКА не предложил Николичу долгосрочный контракт (текущее соглашение истекало летом 2026-го), и тренер всерьез задумался об уходе. Уже 9 июня 2025 года он покинул ЦСКА из-за желания работать в другом клубе — этим клубом оказался греческий АЕК.
Армейцы, в свою очередь, позвали швейцарца Фабио Челестини, который провалился во второй половине сезона. За последние пять матчей в РПЛ ЦСКА не одержал ни одной победы и набрал всего лишь 3 очка. Теперь московский клуб выпал из топ-5 и рискует финишировать в чемпионате ниже «Балтики».
А вот Марко продолжил творить большие дела и за пределами России. Всего за сезон он превратил команду из Афин в главного претендента на чемпионство, а еще добрался до ¼ финала Лиги конференций, едва не сотворив чудо в ответной домашней игре с «Райо Вальекано». Увы, АЕК вылетел из-за крупного поражения в Мадриде (0:3).
А вот в чемпионате Греции новый клуб Николича уверенно лидирует, опережая «Олимпиакос» на 5 очков! До конца чемпионата у АЕКа осталось четыре важных матча с главными конкурентами — две игры с «Панатинаикосом» Рафы Бенитеса, выезд к ПАОКу Маги Оздоева и матч дома против «Олимпиакоса».
После выхода в плей-офф Марко уже минимально обыграл в гостях «Олимпиакос», а затем разгромил дома ПАОК из города Салоники — 3:0. Сегодня, 3 мая, важный выезд к «Панатинаикосу», который уже выбыл из чемпионской гонки, но борется за Лигу Европы.
Что же касается Кубка Греции, то там команда Николича сенсационно вылетела в четвертьфинале, минимально проиграв будущему обладателю трофея «ОФИ». Теперь все силы Марко направлены на чемпионскую гонку!
Чем же хорош АЕК Николича?
По ходу сезона Марко опробовал разные тактические схемы. В Афинах он отошел от привычной ему 3−4−2−1, которую использовал в ЦСКА. В АЕКе он изначально играл по схеме 4−2−3−1, а во второй половине сезона и вовсе перешел на классическую 4−4−2.
При Николиче мощно раскрылся его соотечественник Лука Йович, который не заиграл ни в «Реале», ни в «Милане». В Афинах сербский форвард показывает впечатляющую результативность — 20 мячей в 39 матчах во всех турнирах. Только одному «Панатинаикосу» Йович отгрузил семь мячей (хет-трик в гостях и покер дома).
Помимо него, важную роль в команде играют мексиканец Орбелин Пинеда (5 голов), румын Рэзван Марин (7 голов) и мавританец Абубакар Койта (9 голов), которые дают баланс между креативом и движением. Команда Николича явно не зависит от одного человека. Есть и достойный сменщик Йовича в лице венгра Барнабаша Варги (6 голов).
Отметим также, что АЕК чаще забивает после перерыва: примерно 1.18 гола во втором тайме против 0.71 в первом. Это говорит о двух вещах. Во-первых, команда хорошо готова физически и добавляет по ходу матча. Во-вторых, Николич умеет перестраивать игру — его замены и корректировки реально работают. Не случайно АЕК забивает во втором тайме чаще, чем в первом, и регулярно решает исход матчей в концовках.
Еще один важный показатель — АЕК открывает счет примерно в 75% матчей. Это означает, что команда умеет контролировать ход матча и играть по счету. При этом процент матчей «на ноль» тоже высокий — более 60%, что подтверждает надежность обороны. В общем, Марко по-прежнему хорош в том, за что его так ценили в России.
Что нужно Николичу, чтобы стать чемпионом Греции?
Чтобы понять, сколько очков нужно АЕКу для чемпионства, надо отталкиваться от максимума конкурентов. Теоретический потолок «Олимпиакоса» — 73 очка, ПАОКа — 70, «Панатинаикоса» — 62. Следовательно, чтобы гарантированно стать чемпионом без оглядки на дополнительные показатели, АЕКу нужно набрать минимум 74 очка, то есть взять еще 8 очков из оставшихся 12.
Теперь если перевести это в понятные сценарии, то 8 очков — это, например, две победы и две ничьи. При таком наборе АЕК Николича становится недосягаемым даже если «Олимпиакос» выиграет все свои матчи. В реальности чемпионство может прийти раньше и с меньшим количеством очков, потому что конкуренты будут терять очки в очных встречах.
Если смотреть на более реалистичный минимум, то часто достаточно и 7 очков — это две победы и ничья. Тогда АЕК набирает 73 очка, и «Олимпиакосу» уже нужно выигрывать вообще все, чтобы лишь сравняться. При этом у них еще будут очные игры между собой и с ПАОКом, где кто-то точно потеряет очки, поэтому даже 7 очков с высокой вероятностью принесут Николичу титул.
Отдельно важно учитывать календарь. Два матча против «Панатинаикоса» — это возможность относительно безопасно набрать очки, потому что этот соперник и так сильно отстает в таблице. Если АЕК берет там 6 очков, он набирает в общей сумме 72 и фактически ставит конкурентов в ситуацию, где им вообще нельзя ошибаться.
Дальше выезд к ПАОКу, где победа приносит Николичу чемпионство. Финальная домашняя игра против «Олимпиакоса» может либо стать формальностью, либо решающим матчем, если АЕК не доберет очки раньше.
Если подвести итог, то у команды Николича есть три ориентира. 8 очков — это стопроцентное чемпионство при любых раскладах. 7 очков — почти гарантированный титул с учетом того, что конкуренты играют между собой. Есть и вариант, при котором АЕК может набрать и 6 очков — уже рискованный, но все еще очень вероятный путь к первому месту. Особенно, если соперники будут терять очки, что в таком плотном календаре практически неизбежно.
Дмитрий Росип