«Манчестер Юнайтед» гарантировал выход в Лигу чемпионов следующего сезона

ЛОНДОН, 3 мая. /ТАСС/. «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:2 дома обыграл «Ливерпуль» в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу и гарантировал участие в Лиге чемпионов следующего сезона. Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд».
Забитыми мячами в составе победителей отметились Матеус Кунья (6-я минута), Беньямин Шешко (14) и Кобби Мейну (77). У проигравших отличились Доминик Собослаи (47) и Коди Гакпо (56).
«Манчестер Юнайтед» набрал 64 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице. В Лиге чемпионов в следующем сезоне примут участие пять лучших команд по итогам чемпионата Англии. Занимающий 6-ю строчку «Борнмут» имеет в активе 52 очка, команде осталось провести три матча. «Ливерпуль» с 58 очками располагается на 4-й позиции.
В следующем туре «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет с «Сандерлендом», «Ливерпуль» примет «Челси». Встречи пройдут 9 мая.
Майкл Кэррик
Арне Слот
Матеус Кунья
6′
Беньямин Шешко
14′
Кобби Майну
77′
Доминик Собослаи
47′
Коди Гакпо
56′
31
Сенне Ламменс
2
Диогу Далот
23
Люк Шоу
49′
5
Харри Магуайр
26
Айден Хевен
18
Каземиру
37
Кобби Майну
19
Брайан Мбемо
75′
13
Патрик Доргу
10
Матеус Кунья
87′
11
Джошуа Зиркзе
8
Бруну Фернандеш
81′
90′
15
Лени Йоро
30
Беньямин Шешко
46′
16
Амад Диалло
28
Фредди Вудман
17
Кертис Джонс
75′
4
Виргил ван Дейк
38
Райан Гравенберх
10
Алексис Макаллистер
18
Коди Гакпо
85′
8
Доминик Собослаи
7
Флориан Вирц
26
Эндрю Робертсон
59′
6
Милош Керкез
5
Ибраима Конате
87′
14
Федерико Кьеза
30
Джереми Фримпонг
75′
73
Рио Нгумоха
Главный судья
Даррен Инглэнд
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти