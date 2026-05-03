Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ахмат
0
:
Пари Нижний Новгород
0
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.10
П2
4.05
Футбол. Испания
1-й тайм
Бетис
1
:
Овьедо
0
Все коэффициенты
П1
1.77
X
5.60
П2
13.00
Футбол. Италия
перерыв
Ювентус
0
:
Верона
1
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.36
П2
4.40
Футбол. Германия
2-й тайм
Боруссия М
0
:
Боруссия Д
0
Все коэффициенты
П1
3.84
X
2.75
П2
2.82
Футбол. Франция
2-й тайм
Осер
3
:
Анже
1
Все коэффициенты
П1
1.00
X
17.20
П2
100.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Париж
3
:
Брест
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
17.20
П2
100.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Страсбур
1
:
Тулуза
1
Все коэффициенты
П1
5.10
X
1.85
П2
4.70
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Чайка
0
:
Торпедо
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
16.00
П2
1.05
Футбол. Германия
20:30
Фрайбург
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.63
П2
3.35
Футбол. Англия
21:00
Астон Вилла
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.75
П2
3.31
Футбол. Италия
21:45
Интер
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.41
П2
14.00
Футбол. Франция
21:45
Лион
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.88
П2
3.22
Футбол. Испания
22:00
Эспаньол
:
Реал
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.15
П2
1.74
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Енисей
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
3
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Райо Вальекано
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
0
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
1
:
Майнц
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
2
:
Милан
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
3
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Гавр
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
0
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
3
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
3
:
Оренбург
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Кальяри
0
П1
X
П2

«Манчестер Юнайтед» гарантировал выход в Лигу чемпионов следующего сезона

МЮ обыграл дома «Ливерпуль».

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 3 мая. /ТАСС/. «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:2 дома обыграл «Ливерпуль» в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу и гарантировал участие в Лиге чемпионов следующего сезона. Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд».

Забитыми мячами в составе победителей отметились Матеус Кунья (6-я минута), Беньямин Шешко (14) и Кобби Мейну (77). У проигравших отличились Доминик Собослаи (47) и Коди Гакпо (56).

«Манчестер Юнайтед» набрал 64 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице. В Лиге чемпионов в следующем сезоне примут участие пять лучших команд по итогам чемпионата Англии. Занимающий 6-ю строчку «Борнмут» имеет в активе 52 очка, команде осталось провести три матча. «Ливерпуль» с 58 очками располагается на 4-й позиции.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет с «Сандерлендом», «Ливерпуль» примет «Челси». Встречи пройдут 9 мая.

Манчестер Юнайтед
3:2
Первый тайм: 2:0
Ливерпуль
Футбол, Англия, Тур 35
3.05.2026, 17:30 (МСК UTC+3)
Олд Траффорд
Главные тренеры
Майкл Кэррик
Арне Слот
Голы
Манчестер Юнайтед
Матеус Кунья
6′
Беньямин Шешко
14′
Кобби Майну
77′
Ливерпуль
Доминик Собослаи
47′
Коди Гакпо
56′
Составы команд
Манчестер Юнайтед
31
Сенне Ламменс
2
Диогу Далот
23
Люк Шоу
49′
5
Харри Магуайр
26
Айден Хевен
18
Каземиру
37
Кобби Майну
19
Брайан Мбемо
75′
13
Патрик Доргу
10
Матеус Кунья
87′
11
Джошуа Зиркзе
8
Бруну Фернандеш
81′
90′
15
Лени Йоро
30
Беньямин Шешко
46′
16
Амад Диалло
Ливерпуль
28
Фредди Вудман
17
Кертис Джонс
75′
4
Виргил ван Дейк
38
Райан Гравенберх
10
Алексис Макаллистер
18
Коди Гакпо
85′
8
Доминик Собослаи
7
Флориан Вирц
26
Эндрю Робертсон
59′
6
Милош Керкез
5
Ибраима Конате
87′
14
Федерико Кьеза
30
Джереми Фримпонг
75′
73
Рио Нгумоха
Статистика
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
18
13
Удары в створ
6
5
Угловые
3
2
Фолы
12
11
Офсайды
3
3
Судейская бригада
Главный судья
Даррен Инглэнд
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти