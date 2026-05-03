Дортмундская «Боруссия» уступила в матче Бундеслиги

Встреча в Мёнхенгладбахе завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Мяч на 88-й минуте забил Харис Табакович.
Дортмундская команда с 67 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, победителем которого ранее досрочно стала мюнхенская «Бавария». Мёнхенгладбахская «Боруссия», набрав 35 баллов, поднялась на 11-ю строчку.
В другом матче «Майнц» в гостях обыграл «Санкт-Паули» со счетом 2:1.
Футбол, Германия, 32-й тур
3.05.2026, 18:30 (МСК UTC+3)
Боруссия-Парк
Главные тренеры
Ойген Полански
Нико Ковач
Голы
Боруссия М
Харис Табакович
88′
Составы команд
Боруссия М
33
Мориц Николас
9
Франк Онора
29
Джо Скалли
30
Нико Эльведи
87′
16
Филипп Зандер
6
Янник Энгельхардт
27
Рокко Райц
90′
18
Сюто Матино
36
Ваэль Мохья
66′
38
Уго Болин
15
Харис Табакович
90′
90′
25
Робин Хак
2
Фабио Кьяродиа
70′
4
Кевин Дикс
7
Кевин Штегер
54′
70′
13
Джованни Рейна
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
49
Лука Реджани
4
Нико Шлоттербек
56′
3
Вальдемар Антон
20
Марсель Забитцер
40
Самуэле Инасио
26
Юлиан Рюэрсон
84′
2
Ян Коуту
14
Максимилиан Байер
61′
24
Даниэль Свенссон
9
Серу Гирасси
76′
6
Салих Озджан
7
Джоб Беллингем
76′
21
Фабиу Силва
10
Юлиан Брандт
84′
17
Карни Чуквуэмека
Статистика
Боруссия М
Боруссия Д
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
12
6
Удары в створ
4
1
Угловые
1
1
Фолы
14
17
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Флориан Бадштюбнер
(Германия)
