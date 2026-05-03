Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
перерыв
Эспаньол
0
:
Реал
0
Футбол. Италия
2-й тайм
Интер
1
:
Парма
0
Футбол. Франция
2-й тайм
Лион
2
:
Ренн
1
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Тоттенхэм Хотспур
2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
1
:
Вольфсбург
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
2
:
Пари Нижний Новгород
0
Футбол. Испания
завершен
Бетис
3
:
Овьедо
0
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
1
:
Верона
1
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
1
:
Боруссия Д
0
Футбол. Франция
завершен
Осер
3
:
Анже
1
Футбол. Франция
завершен
Париж
4
:
Брест
0
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
Тулуза
2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
0
:
Торпедо
2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Енисей
0
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
3
:
Ливерпуль
2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Райо Вальекано
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
0
:
Краснодар
1
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
1
:
Майнц
2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
2
:
Милан
0
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
3
:
Кристал Пэлас
0
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Гавр
1
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
0
:
Сокол
1
Футбол. Испания
завершен
Сельта
3
:
Эльче
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
3
:
Оренбург
1
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Кальяри
0
«Ювентус» дома не сумел обыграть предпоследнюю команду Серии А

В матче 35-го тура итальянской Серии А «Ювентус» на своем поле сыграл вничью с «Вероной».

Источник: Getty Images

Встреча, прошедшая на стадионе в Турине, завершилась со счетом 1:1.

На 34-й минуте Кирон Боуи вывел предпоследнюю команду чемпионата вперед. Отыграться «Старая синьора» сумела на 62-й минуте, когда отличился Душан Влахович.

Команда Лучано Спаллетти упустила возможность догнать идущий на третьей строчке в таблице «Милан».

Ювентус
1:1
Первый тайм: 0:1
Верона
Футбол, Италия, 35-й тур
3.05.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Алльянц
Главные тренеры
Лучано Спаллетти
Паоло Саммарко
Голы
Ювентус
Душан Влахович
62′
Верона
Кирон Боуи
34′
Составы команд
Ювентус
16
Микеле Ди Грегорио
15
Пьер Калюлю
3
Бремер
22
Уэстон Маккенни
5
Мануэль Локателли
33′
10
Кенан Йылдыз
6
Ллойд Келли
80′
8
Тен Копмейнерс
27
Андреа Камбьясо
75′
13
Жереми Бога
30
Джонатан Дэвид
69′
21
Фабио Миретти
19
Кефрен Тюрам
46′
9
Душан Влахович
7
Франсишку Консейсау
80′
11
Эдон Жегрова
Верона
1
Лоренцо Монтипо
7
Рафик Бельгали
5
Андриас Эдмундссон
11
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
63
Роберто Гальярдини
5′
15
Виктор Нельссон
3
Мартин Фресе
31′
18
Кирон Боуи
12
Домагой Брадарич
71′
19
Тобиас Слотсагер
24
Антуан Бернед
63′
80′
21
Абду Арруи
90′
10
Томаш Суслов
71′
4
Санди Ловрич
Статистика
Ювентус
Верона
Желтые карточки
1
4
Удары (всего)
29
7
Удары в створ
7
3
Угловые
14
1
Фолы
9
19
Судейская бригада
Главный судья
Джованни Айрольди
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти