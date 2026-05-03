«Ювентус» дома не сумел обыграть предпоследнюю команду Серии А

Встреча, прошедшая на стадионе в Турине, завершилась со счетом 1:1.
На 34-й минуте Кирон Боуи вывел предпоследнюю команду чемпионата вперед. Отыграться «Старая синьора» сумела на 62-й минуте, когда отличился Душан Влахович.
Команда Лучано Спаллетти упустила возможность догнать идущий на третьей строчке в таблице «Милан».
Футбол, Италия, 35-й тур
3.05.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Алльянц
Главные тренеры
Лучано Спаллетти
Паоло Саммарко
Голы
Ювентус
Душан Влахович
62′
Верона
Кирон Боуи
34′
Составы команд
Ювентус
16
Микеле Ди Грегорио
15
Пьер Калюлю
3
Бремер
22
Уэстон Маккенни
5
Мануэль Локателли
33′
10
Кенан Йылдыз
6
Ллойд Келли
80′
8
Тен Копмейнерс
27
Андреа Камбьясо
75′
13
Жереми Бога
30
Джонатан Дэвид
69′
21
Фабио Миретти
19
Кефрен Тюрам
46′
9
Душан Влахович
7
Франсишку Консейсау
80′
11
Эдон Жегрова
Верона
1
Лоренцо Монтипо
7
Рафик Бельгали
5
Андриас Эдмундссон
11
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
63
Роберто Гальярдини
5′
15
Виктор Нельссон
3
Мартин Фресе
31′
18
Кирон Боуи
12
Домагой Брадарич
71′
19
Тобиас Слотсагер
24
Антуан Бернед
63′
80′
21
Абду Арруи
90′
10
Томаш Суслов
71′
4
Санди Ловрич
Статистика
Ювентус
Верона
Желтые карточки
1
4
Удары (всего)
29
7
Удары в створ
7
3
Угловые
14
1
Фолы
9
19
Судейская бригада
Главный судья
Джованни Айрольди
(Италия)
