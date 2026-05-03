ПАОК победил «Олимпиакос» в чемпионате Греции

Игра, прошедшая в воскресенье в Салониках, завершилась со счетом 3:1 в пользу подопечных Рэзвана Луческу.
В составе хозяев поля дубль оформил шведский нападающий Александр Еремеев, еще один мяч забил сербский полузащитник Андрия Живкович. У гостей отличился марокканский форвард Айюб Эль-Кааби.
Российский хавбек ПАОК Магомед Оздоев вышел на замену на 77-й минуте и не отметился результативными действиями.
Обе команде теперь имеют в активе по 61 очку. Лидирует в таблице АЕК (66). В следующем туре ПАОК и «Олимпиакос» снова сыграют друг против друга. Игра пройдет 10 мая в Пирее.