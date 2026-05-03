Киву справился со сложнейшей задачей, хотя в него мало кто верил. Чемпионство «Интера» — абсолютно заслуженное

Назначение Кристиана Киву мало кто понял. Да, румын хорошо знаком с клубом — долго играл за него, а затем работал с молодежкой. Но ставить на такой пост молодого специалиста всего с 17 матчами в роли тренера «Пармы» на взрослом уровне было максимально рискованно. К тому же пришлось сразу бросаться в бой и руководить командой на клубном чемпионате мира. И если с «Ривер Плейт» и «Уравой» «Интер» кое-как справился, то с «Флуминенсе» не прокатило. И вылет был логичным — у возрастного состава просто кончились силы после утомительного сезона.