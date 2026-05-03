Киву справился со сложнейшей задачей, хотя в него мало кто верил. Чемпионство «Интера» — абсолютно заслуженное

Конец мая и июнь 2025 года получились для «Интера» очень нервными. В финале Лиги чемпионов нерадзурри были укатаны в газон «ПСЖ» (0:5), что подвело черту под миланской карьерой Симоне Индзаги. О возможном уходе главного тренера писали задолго до этого, но все равно отъезд в Саудовскую Аравию знаменовал конец большого цикла и заставил фанатов с тревогой смотреть в будущее. Неудивительно, ведь «Интер» остался без одного из лучших тренеров мира и с сильно постаревшим составом.
Завоеванное скудетто и финал ЛЧ демонстрировали скорее мастерство Индзаги, чем силу команды. И потому критически важно было угадать с преемником.
Назначение Кристиана Киву мало кто понял. Да, румын хорошо знаком с клубом — долго играл за него, а затем работал с молодежкой. Но ставить на такой пост молодого специалиста всего с 17 матчами в роли тренера «Пармы» на взрослом уровне было максимально рискованно. К тому же пришлось сразу бросаться в бой и руководить командой на клубном чемпионате мира. И если с «Ривер Плейт» и «Уравой» «Интер» кое-как справился, то с «Флуминенсе» не прокатило. И вылет был логичным — у возрастного состава просто кончились силы после утомительного сезона.
Баланс ветеранов и свежей крови
Сейчас можно с уверенностью сказать — Киву справился и оправдал ожидания. Завоеванное чемпионство говорит само за себя, а если еще получится одолеть «Лацио» в финале Кубка Италии, румыну можно будет ставить четверку с плюсом. Да, вылет от «Буде-Глимт» в ЛЧ немного смазывает благостную картину, но давайте все же учитывать, что от дерзких норвежцев пострадал и «Манчестер Сити», и полуфиналист турнира «Атлетико».
В любом случае успешность сезона «Интера» нужно оценивать не только по трофеям и достижениям, но и по рисунку игры. А он изменился, и Киву реально сделал многое, чтобы начать пересборку уже начинавшей барахлить машины.
Кристиан очень грамотно и ответственно подошел к своему шансу. Он быстро собрал новый штаб, костяк которого составили качественные специалисты. Тренером по физподготовке был назначен Маурицио Фанчини, до того успешно трудившийся в «Роме» — он ученый в области спортивной медицины. Важный момент, учитывая высокий средний возраст состава. Анджело Паломбо получил должность тренера по развитию техники, а Паоло Орландони — тренера вратарей. Но жемчужиной стал Александар Коларов, во многом благодаря которому невероятный отрезок выдал поставивший рекорд по числу голевых передач за сезон в Серии А Федерико Димарко.
Отметим, что и Киву, и Коларов до того имели серьезный опыт работы в молодежках (Александар работал в сборной Сербии U21), и в этом считывался посыл руководства: нужно развивать молодежь.
Само собой, избавляться от костяка «Интер» с учетом сложного финансового положения позволить себе не может, потому точки опоры остались теми же, что прежде: Зоммер в воротах, связка Бастони и Ачерби в обороне, активные роли латералей Дюмфриса с Димарко, оплот в центре поля в лице Чалханоглу, Бареллы и Мхитаряна/Зелиньски, ну и, естественно, взаимодополняющая связка Лаутаро — Тюрам на острие. В плане тактики тоже не произошло существенных изменений: Киву сохранил схему 3−5−2 и лишь подкрутил некоторые настройки. Например, теперь команда чуть более агрессивно прессингует, линия обороны располагается повыше, а атаки стали более вертикальными.
Но «Интеру» очень не хватало глубины состава и свежих молодых ног — эту проблему необходимо было решить как можно скорее. И тут уже стоит отметить работу руководства в лице Джузеппе Маротты и Пьеро Аузилио.
Во-первых, они сохранили лидеров. Если раньше «Интеру» приходилось расставаться с ключевыми игроками вроде Лукаку или Хакими, то сейчас на «Сан-Сиро» остались все ключевые фигуры. Как писала Gazzetta dello Sport, особенное влияние на коллектив оказала позиция Лаутаро Мартинеса. Аргентинец сразу обозначил, что не собирается покидать клуб: он стал не только лидером раздевалки, но и гарантией того, что «Интер» не скатится в пропасть.
Во-вторых, удалось заработать на продажах. Черно-синие расстались с Залевски, Тареми, Бьюкененом, братьями Станкович и еще рядом игроков, которые либо были разбросаны по арендам, либо редко проходили в состав.
В-третьих, благодаря этому удалось наскрести около 50 миллионов евро, что позволило вложить под 100 миллионов в новичков. «Интер» не покупал звезд, но сделал более актуальную для себя вещь — омолодил состав и удлинил скамейку запасных.
Купленный у «Пармы» Анж-Йоан Бони и вернувшийся из аренды Пио Эспозито на двоих набрали 29 результативных действий. Не сказать, что выдающийся результат, но для нападающих ротации более чем приемлемый. Луис Энрике получил много критики из-за нестабильности, но в важные моменты давал отдых Дюмфрису. Мануэль Аканджи добавил качества обороне и позволил расстаться с провалившимся Паваром, а Анди Диуф и особенно Петар Сучич здорово освежили центр поля. Плюс заметно вырос уже бывший в команде Ян Биссек, который теперь составляет трио в центре обороны с Бастони и Ачерби. Такая глубина помогла Киву грамотно распределить нагрузку между игроками по сезону и уверенно идти как в чемпионате, так и в еврокубках.
Все это здорово, но каркас держится на старой гвардии. Бастони — как стартер атак и лидер защиты, Чалханоглу — как метроном и диспетчер, Барелла отвечает за черновую работу и вертикальные рывки, плюс магнетическая связь Тюрама с Лаутаро на острие. Именно благодаря этим старым скриптам «Интер» завоевал очередное скудетто и плавно вкатился в новый этап.
Но главное — теперь «Интер» добывает результат не только благодаря опыту ветеранов, но и активно использует молодую кровь, которая прогрессирует и со временем будет играть все более важную роль. И это жирный плюс в оценке работы Киву.
Спад конкурентов
Несмотря на все, «Интер» остается командой с достаточным количеством слабых мест, поэтому победа в чемпионате — следствие в том числе проблем конкурентов.
«Наполи» в самом начале сезона потерял Лукаку, долго травмирован был и Де Брейне, что сильно ударило по результатам. Неаполитанцы зимой пережили мощный спад, и, хоть Антонио Конте удалось немного выправить положение по весне, дистанция до «Интера» к тому моменту была уже очень существенной.
«Ювентус» уже который год переживает очень болезненную перестройку. Клуб явно прогадал с трансферами в 2024-м и сейчас расхлебывает кашу, которую сам заварил. Лучано Спаллетти борется с «Комо» за место в зоне Лиги чемпионов, но выезжает преимущественно на одном Йылдызе.
«Милан» вообще взял курс на развитие молодых игроков. Массимилиано Аллегри, конечно, не провалился, может даже заскочить на вторую строчку, но состав пока явно не соответствует чемпионским амбициям.
То же самое можно сказать о «Комо». Работа Сеска Фабрегаса вызывает восторг, только его команда собрана из молодых футболистов, о большинстве из которых сейчас мало кто знает (за исключением Нико Паса). Проще говоря, у этого коллектива есть потолок возможностей.
Джан Пьеро Гасперини покинул «Аталанту» (и обрек ее на страдания), а сам только осваивается в Риме. Пока «Рома» под его руководством слишком нестабильна.
Конечно, можно ссылаться на два финала Лиги чемпионов от «Интера» и победу сборной Италии на Евро-2020, но вряд ли кто-то будет спорить с тем, что итальянский футбол переживает кризис. Из-за финансовых проблем и слабых доходов от телеконтрактов клубы банально не могут позволить себе тратить на новичков даже близко те же деньги, что в АПЛ. И потому «Интер» даже при всех внутренних пертурбациях однозначно остается сильнейшим в стране. Киву нужно было просто не растранжирить этот потенциал, с чем он с блеском справился.
Что дальше?
А дальше — продолжение перестройки. Летом «Интер» снова выйдет на рынок в поисках усиления состава. Правда, вряд ли оно будет масштабным, так как нерадзурри вылетели из ЛЧ уже на стадии ⅛ финала, а значит, не заработали столько, сколько ожидали.
Как пишет Gazzetta dello Sport, владеющий «Интером» американский фонд Oaktree предоставит на трансферы 40 миллионов евро. Не самая большая сумма, особенно учитывая то, что летом завершатся контракты Зоммера и Мхитаряна (скорее всего, останутся), а также Де Врея, Дармиана и Ачерби (скорее всего, уйдут). Всем им потребуются замены.
Зато возможен серьезный приток капитала от продажи Бастони в «Барселону», о чем активно пишут в Испании и Италии в последний месяц. Сделка должна принести 60−80 миллионов евро. Также команду могут покинуть Фраттези и Луис Энрике, стоимость которых оценивается Transfermarkt в 22 и 23 миллиона соответственно.
В списке приоритетов, по данным Gazzetta dello Sport, находятся вратарь «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио, латераль «Аталанты» Марко Палестра, а также центральные защитники Умар Соле из «Удинезе» и Марио Хила из «Лацио». В основном это невозрастные, но уже опытные футболисты, способные усилить стартовый состав здесь и сейчас. Так что «Интер» точно будет одним из хедлайнеров на летнем рынке. Но уже можно говорить о том, что, похоже, руководство угадало с преемником Индзаги. А это самое важное.
Марк Бессонов