«Реал» обыграл «Эспаньол» в матче чемпионата Испании

Встреча в Барселоне завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Дубль оформил Винисиус Жуниор (55-я и 66-я минуты).
«Реал» сохранил шансы на победу в чемпионате Испании. Команда Альваро Арбелоа, набрав 77 очков, занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Барселоны» на 11 очков за четыре тура до завершения Ла Лиги. «Эспаньол» с 39 баллами располагается на 13-й строчке.
В следующем матче «Реал» 10 мая сыграет в гостях с «Барселоной», днем ранее «Эспаньол» на выезде встретится с «Севильей».
Результаты других матчей дня:
- «Сельта» — «Эльче» — 3:1;
- «Хетафе» — «Райо Вальекано» — 0:2;
- «Бетис» — «Овьедо» — 3:0.
Футбол, Испания, 34-й тур
3.05.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Stage Front Stadium, 31733 зрителя
Главные тренеры
Маноло Гонсалес
Альваро Арбелоа
Голы
Реал
Винисиус Жуниор
(Гонсало Гарсия)
55′
Винисиус Жуниор
(Джуд Беллингем)
66′
Составы команд
Эспаньол
13
Марко Дмитрович
23
Омар Эль Хилали
26′
22
Карлос Ромеро
5
Фернандо Калеро
6
Леандро Кабрера
4
Урко Гонсалес де Сарате
85′
2
Рубен Санчес
61′
18
Шарль Пикель
24
Тайрис Долан
73′
17
Жофре Каррерас
14
Рамон Терратс
73′
11
Пере Милья
9
Роберто Фернандес
73′
19
Кике Гарсия
8
Эдуардо Экспосито
45+2′
61′
20
Антониу Рока
Реал
13
Андрей Лунин
12
Трент Александр-Арнолд
50′
8
Федерико Вальверде
5
Джуд Беллингем
22
Антонио Рюдигер
24
Дин Хейсен
23
Ферлан Менди
14′
20
Франсиско Гарсия
21
Браим Диас
22′
53′
30
Франко Мастантуоно
7
Винисиус Жуниор
23′
84′
38
Сесар Паласиос
45
Тиаго Питарч
53′
16
Гонсало Гарсия
75′
14
Орельен Тшуамени
83′
6
Эдуардо Камавинга
Статистика
Эспаньол
Реал
Желтые карточки
3
4
Удары (всего)
17
15
Удары в створ
3
5
Угловые
5
6
Фолы
19
16
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Хесус Хиль Мансано
(Испания)
