Матч-центр
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
0
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
4
:
Ренн
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
1
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
2
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
3
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
1
:
Верона
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
1
:
Боруссия Д
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
3
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
4
:
Брест
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
Тулуза
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
0
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Енисей
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
3
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Райо Вальекано
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
0
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
1
:
Майнц
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
2
:
Милан
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
3
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Гавр
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
0
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
3
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
3
:
Оренбург
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Кальяри
0
П1
X
П2

«Реал» обыграл «Эспаньол» в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. «Реал» одержал победу над «Эспаньолом» в матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу.

Источник: Reuters

Встреча в Барселоне завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Дубль оформил Винисиус Жуниор (55-я и 66-я минуты).

«Реал» сохранил шансы на победу в чемпионате Испании. Команда Альваро Арбелоа, набрав 77 очков, занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Барселоны» на 11 очков за четыре тура до завершения Ла Лиги. «Эспаньол» с 39 баллами располагается на 13-й строчке.

В следующем матче «Реал» 10 мая сыграет в гостях с «Барселоной», днем ранее «Эспаньол» на выезде встретится с «Севильей».

Результаты других матчей дня:

  • «Сельта» — «Эльче» — 3:1;
  • «Хетафе» — «Райо Вальекано» — 0:2;
  • «Бетис» — «Овьедо» — 3:0.

Эспаньол
0:2
Первый тайм: 0:0
Реал
Футбол, Испания, 34-й тур
3.05.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Stage Front Stadium, 31733 зрителя
Главные тренеры
Маноло Гонсалес
Альваро Арбелоа
Голы
Реал
Винисиус Жуниор
(Гонсало Гарсия)
55′
Винисиус Жуниор
(Джуд Беллингем)
66′
Составы команд
Эспаньол
13
Марко Дмитрович
23
Омар Эль Хилали
26′
22
Карлос Ромеро
5
Фернандо Калеро
6
Леандро Кабрера
4
Урко Гонсалес де Сарате
85′
2
Рубен Санчес
61′
18
Шарль Пикель
24
Тайрис Долан
73′
17
Жофре Каррерас
14
Рамон Терратс
73′
11
Пере Милья
9
Роберто Фернандес
73′
19
Кике Гарсия
8
Эдуардо Экспосито
45+2′
61′
20
Антониу Рока
Реал
13
Андрей Лунин
12
Трент Александр-Арнолд
50′
8
Федерико Вальверде
5
Джуд Беллингем
22
Антонио Рюдигер
24
Дин Хейсен
23
Ферлан Менди
14′
20
Франсиско Гарсия
21
Браим Диас
22′
53′
30
Франко Мастантуоно
7
Винисиус Жуниор
23′
84′
38
Сесар Паласиос
45
Тиаго Питарч
53′
16
Гонсало Гарсия
75′
14
Орельен Тшуамени
83′
6
Эдуардо Камавинга
Статистика
Эспаньол
Реал
Желтые карточки
3
4
Удары (всего)
17
15
Удары в створ
3
5
Угловые
5
6
Фолы
19
16
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Хесус Хиль Мансано
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти