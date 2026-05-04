Слуцкий нашел себя в Китае. Тренеру надо проголодаться по РПЛ, а лиге — по нему

Леониду Слуцкому сегодня 55. В последнее время смотрю на него и радуюсь. В поисках новых вызовов и впечатлений тренер, мне кажется, сделал правильный на данный момент китайский выбор. Есть в этом какая-то несуетность, восточная мудрость.
Во второй сезон в «Рубине» возникло ощущение, что Слуцкому все опротивело, включая работу, футбольный люд, окружение, атмосферу. И я опасался, что его засосет во все эти шоу, в которых он с радостью экспериментировал — но не могу сказать, что мне это его вживание в чужие роли и чужие образы было по душе (хотя понимаю, что до этого ему нет дела, и правильно — ориентироваться надо только на свои ощущения). Мне хотелось, чтобы Леонид Викторович снова стал тренером. Но пока — не у нас.
И он нашел решение и, мне кажется, счастлив. В Китае Слуцкий познает новую часть мира и занимается именно футболом, где при плюс-минус равных бюджетах тренеры и игроки действительно соревнуются, кто лучше.
Недавно его в очередной раз спросили насчет возвращения. Слуцкий удивленно перечислил все плюсы, которые у него есть в Китае, включая финансовые и географические (в Японию, говорит, у меня благодаря Азиатской ЛЧ как будто проездной), и задался вопросом — а что из всего этого может перебить возвращение в РПЛ?
Слуцкого всегда тянуло к чему-то новому. Он не боялся никаких вызовов. Поэтому и превратился из детского тренера из Волгограда в трехкратного чемпиона России, попробовал себя в сборной, в Англии, Голландии, Китае.
Да, получилось не везде. Но Слуцкий как тот самурай, для которого важен только сам путь. А путь у него — богатый и цветастый.
И важно, что при этом он не забывает о корнях. Что на свои деньги построил и содержит свою футбольную школу, «Бомбонеру», в родном Волгограде, и делает сотни детишек счастливыми, потому что там все по-людски. Это красивая закольцовка начала его карьеры.
А еще красивее будет, если оттуда выйдут новые даже не Адамовы и Колодины (напомню, два игрока сборной Гуса-2008 — воспитанники детского тренера Слуцкого по «Олимпии»), а Головины, Хвичи и Эдегоры — люди следующих масштабов таланта, благодарные ему за то, что он в них, молодых футболистов, вложил. И это не миф — от каждого из троих (Головина — в «Монако», Хвичи — в батумском «Динамо», Эдегора — в «Витессе») я слышал теплые слова о роли Слуцкого собственными ушами.
И говорит, периодически приезжая, пусть все, что хочет. Нашему футболу не хватает свободы слова — и он ее дает, даже если любой из нас в чем-то с ним не соглашается. Так было бы в тысячу раз скучнее, бубни Слуцкий прописные истины.
Здоровья и творческого, а главное, личностного, харизматического долголетия Леониду Викторовичу. И отталкиваясь от всего этого — полета новых желаний, которые ему только придут в голову. Они у него не иссякнут, уверен.
А в РПЛ он еще успеет вернуться. Пусть сильно проголодается по ней. А она — по нему.
Игорь Рабинер