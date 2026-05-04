Слуцкий нашел себя в Китае. Тренеру надо проголодаться по РПЛ, а лиге — по нему

Во второй сезон в «Рубине» возникло ощущение, что Слуцкому все опротивело, включая работу, футбольный люд, окружение, атмосферу. И я опасался, что его засосет во все эти шоу, в которых он с радостью экспериментировал — но не могу сказать, что мне это его вживание в чужие роли и чужие образы было по душе (хотя понимаю, что до этого ему нет дела, и правильно — ориентироваться надо только на свои ощущения). Мне хотелось, чтобы Леонид Викторович снова стал тренером. Но пока — не у нас.