«Рома» на своем поле всухую разгромила «Фиорентину» в Серии А

«Рома» на своем поле обыграла «Фиорентину» в матче 35-го тура Серии А — 4:0.

Источник: Спорт-Экспресс

У хозяев отличились Джанлука Манчини (13-я минута), Уэсли (17-я), Марио Эрмосо (34-я) и Никколо Писилли (58-я) минута.

«Рома» набрала 64 очка и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, «Фиорентина» с 37 очками идет на 16-й строчке.

Рома
4:0
Первый тайм: 3:0
Фиорентина
Футбол, Италия, 35-й тур
4.05.2026, 21:45 (МСК UTC+3)
Олимпийский
Главные тренеры
Джанпьеро Гасперини
Паоло Ваноли
Голы
Рома
Джанлука Манчини
13′
Уэсли Винисиус
17′
Марио Эрмосо
34′
Никколо Пизилли
58′
Составы команд
Рома
99
Миле Свилар
5
Эван Н`Дика
19
Зеки Челик
43
Уэсли Винисиус
61
Никколо Пизилли
4
Брайан Кристанте
23
Джанлука Манчини
72′
87
Даниэле Гиларди
22
Марио Эрмосо
48′
83′
24
Ян Циолковски
14
Дониэлл Мален
83′
78
Робиньо Ваз
17
Ману Коне
64′
92
Стефан Эль-Шаарави
90′
18
Матиас Соуле
72′
21
Пауло Дибала
Фиорентина
43
Давид де Хеа
2
Додо
21
Робин Гозенс
27
Чер Ндур
19
Манор Соломон
6
Лука Раньери
4
Марко Брешанини
75′
22
Джакопо Фаццини
44
Николо Фаджоли
75′
80
Джованни Фаббиан
10
Альберт Гудмундссон
46′
15
Пьетро Комуццо
17
Джек Харрисон
46′
65
Фабиано Паризи
66′
5
Марин Понграчич
25′
46′
61
Риккардо Браски
Статистика
Рома
Фиорентина
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
14
4
Удары в створ
7
1
Угловые
4
5
Фолы
12
10
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Лука Дзуфферли
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти