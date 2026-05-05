L'Equipe: полузащитник Морейра продлит контракт с «Лионом»

Полузащитник Афонсу Морейра в ближайшее время продлит свое соглашение с «Лионом», сообщает L'Equipe.
По данным источника, 21-летний португалец договорился о продлении контракта до лета 2030 года. Это произойдет, несмотря на растущий интерес к игроку со стороны нескольких европейских команд.
В сезоне-2025/26 Морейра стал одним из ключевых игроков в составе команды Паулу Фонсеки. В 34 матчах он забил семь голов и отдал девять результативных передач.
Действующий контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2029 года.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 10 миллионов евро.
