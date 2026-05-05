Терзич возглавит «Атлетик» по окончании сезона

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. «Атлетик» из Бильбао и Эдин Терзич достигли соглашения о том, что немецкий тренер будет руководить командой в течение следующих двух сезонов, сообщается на сайте футбольного клуба.
Ранее главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде заявил, что покинет свой пост по окончании сезона-2025/26.
Контракт Терзича будет рассчитан до 30 июня 2028 года. Тренера представят команде по окончании чемпионата Испании, в котором команде нужно провести еще четыре матча.
Терзичу 43 года, с 2022 по 2024 год он возглавлял немецкую «Боруссию» из Дортмунда, выведя команду в финал Лиги чемпионов. Ранее он также работал помощником тренера в английском «Вест Хэме» и турецком «Бешикташе».
«Атлетик» с 44 очками идет на восьмом месте в таблице чемпионата Испании.