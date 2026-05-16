«Астон Вилла» в Лиге чемпионов! «Ливерпуль» сломало падение Собослаи. Все решится в прощальном матче Салаха?

«Астон Вилла» и «Ливерпуль» могли закрывать вопрос с выходом в Лигу чемпионов в минувшие выходные. Однако бирмингемцы, у которых лишь две победы в десяти последних турах, ухитрились споткнуться на вылетающем «Бернли» (2:2), а красные дома дали поднять голову проигравшему перед этим пять раз подряд «Челси» (1:1). Да, до гарантированного места в топ-5 по-прежнему оставалась всего одна победа, однако фактор «Борнмута», который прошлый раз проиграл 3 января, никто не отменял. Даже с учетом того, что «вишням» во вторник играть с «Манчестер Сити».
В общем, перед очной встречей команд Унаи Эмери и Арне Слота можно было о многом поговорить, просчитывая различные варианты на случай пятничной неудачи. У «Ливерпуля» в последний день чемпионата еще будет домашняя встреча с «Брентфордом». У «Виллы», с ее гостевыми комплексами, — визит в гости к «Манчестер Сити», что по умолчанию не сулит ничего хорошего. Однако есть еще финал Лиги Европы. Если Унаи Эмери выиграет ее в пятый раз, место в итоговой таблице АПЛ не будет иметь никакого значения.
Естественно, для «Виллы», но данный фактор важен для представительства Англии в ЛЧ: шестая путевка будет получена, если команда из Бирмингема возьмет первый с 1982 года европейский трофей и при этом не попадет в топ-4. Но, само собой, каждому хотелось снять все вопросы здесь и сейчас, и традиционно мощно играющие на «Вилла Парк» хозяева постарались взять с места в карьер. Только единственное, что на стартовом отрезке вызвало взрыв эмоций на трибунах, — падение Уоткинса после столкновения с ван Дейком. О возможном пенальти речи не шло, но Олли заставил поволноваться, пока ему оказывали помощь врачи.
А потенциально голевой момент у ворот «Ливерпуля» организовал нерасчетливо выскочивший за пределы штрафной Мамардашвили, после чего пошла подача к площади ворот, где голкипера подстраховал Конате. Но потом гости, которым из-за повреждения Исака пришлось отправить на острие атаки Гакпо, забрали мяч и инициативу. Голландец даже отправил мяч в сетку, когда Эмилиано Мартинес отбил перед собой дальний удар Гравенберха, только Коди оказался в офсайде. Для вратаря же это стало уроком, и следующий раз он не стал рисковать, парировав в сторону от ворот выстрел Собослаи.
Все вроде бы было под контролем мерсисайдцев, и тут «Вилла» забила. Это в принципе отличительная черта команды Эмери — уметь добиваться результата вопреки логике игры. В пятницу хватило углового, который хозяева оригинально разыграли и вывели на удар закрутившего мяч в дальний угол Роджерса. Но столь же эффективно вскоре после начала второго тайма использовал стандарт «Ливерпуль». Красные сделали все проще: Собослаи навесил со штрафного, и ван Дейк, отклеившись от Кэша, головой сбросил мяч в дальний угол. 1:1 и, как оказалось, в этот момент самое интересное только начиналось!
За три минуты произошло больше ярких событий, чем за все предыдущее время. Для начала «Ливерпуль» на кураже едва не вырвался вперед, когда Нгумоа (он повторил клубный рекорд Оуэна по числу игр до 18 лет и провел 18-й матч в АПЛ) поймал на замахе Макгинн и выстрелил в штангу. Но все для гостей сломалось на ровном месте. Том самом, где при вбросе аута гостями на своей половине поля поскользнулся Собослаи. Подхвативший мяч Роджерс мгновенно отправил его в штрафную, где Конате не успел помешать Уоткинсу.
«Вилла» вернула себе преимущество в счете и за несколько минут могла довести счет до крупного. Однако Уоткинс словно исчерпал лимит результативных действий. Лучший снайпер хозяев не использовал выход один на один, после чего проиграл Мамардашвили еще одну дуэль, а после блестящего выноса Мартинеса испортил атаку безобразным пасом выскакивавшему к воротам партнеру. Эмери оставалось только хвататься за голову и недоумевать. Данный процесс для Унаи продолжился, когда Буэндия сотряс каркас ворот. И все же неизбежное случилось после второго в матче результативного корнера. Мамардашвили продолжил творить чудеса, остановив удар Тилеманса с подбора и добивание Пау Торреса, однако даже магия не могла предотвратить второй гол уже не имевшего права промахнуться Уоткинса.
Шикарный удар Макгинна, который с места закрутил мяч в дальнюю «девятку», — стал восклицательным знаком на бирмингемском празднике. Второй успех ван Дейка испортить его не мог. «Вилла» в ЛЧ и в отличном настроении подходит к финалу ЛЕ. А для «Ливерпуля» все решится либо в случае неудачи «Борнмута» во вторник, либо в следующее воскресенье — в прощальном матче Салаха на «Энфилде».
Андрей Кузичев