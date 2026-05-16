Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
10:00
СКА-Хабаровск
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.30
П2
2.76
Футбол. Первая лига
13:00
Ротор
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.38
X
4.94
П2
8.75
Футбол. Первая лига
13:00
Челябинск
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.39
X
3.30
П2
3.04
Футбол. Первая лига
13:00
Волга
:
Факел
Все коэффициенты
П1
4.55
X
3.59
П2
1.82
Футбол. Первая лига
13:00
КАМАЗ
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.38
П2
6.77
Футбол. Первая лига
13:00
Черноморец
:
Урал
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.25
П2
3.15
Футбол. Первая лига
13:00
Арсенал
:
Родина
Все коэффициенты
П1
3.67
X
3.37
П2
2.08
Футбол. Первая лига
13:00
Спартак Кс
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.22
П2
3.06
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
4
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2

Слот побил антирекорд «Ливерпуля» по поражениям за сезон

«Ливерпуль» проиграл «Астон Вилле» со счетом 2:4 в матче 37-го тура АПЛ.

Источник: Getty Images

Для «Ливерпуля» это поражение стало 20-м по счету во всех турнирах в этом сезоне.

Благодаря этому главный тренер клуба Арне Слот побил антирекорд и стал первым тренером команды с двумя десятками поражений в сезоне.

Ранее лидером этого антирейтинга был Рафаэль Бенитес, который проиграл по 19 игр с «Ливерпулем» в сезонах-2004/05 и 2009/10.

В сезоне-2025/26 «Ливерпуль» под началом Слота проиграл 12 игр в АПЛ, уступил в пяти играх Лиги чемпионов, а также по разу оступился в Кубке Англии, Кубке английской лиги и матче за Суперкубок.

Астон Вилла
4:2
Первый тайм: 1:0
Ливерпуль
Футбол, Англия, Тур 37
15.05.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Вилла Парк
Главные тренеры
Унаи Эмери
Арне Слот
Голы
Астон Вилла
Морган Роджерс
(Люка Динь)
42′
Олли Уоткинс
(Морган Роджерс)
57′
Олли Уоткинс
73′
Джон Макгинн
(Олли Уоткинс)
89′
Ливерпуль
Виргил ван Дейк
(Доминик Собослаи)
52′
Виргил ван Дейк
(Доминик Собослаи)
90+2′
Составы команд
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
2
Мэтти Кэш
39′
12
Люка Динь
27
Морган Роджерс
11
Олли Уоткинс
45+3′
4
Эзри Конса
14
Пау Торрес
7
Джон Макгинн
66′
90′
21
Дуглас Луис
10
Эмилиано Буэндия
85′
22
Иан Матсен
3
Виктор Линделеф
46′
6
Росс Баркли
8
Юри Тилеманс
90′
19
Джейдон Санчо
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
6
Милош Керкез
17
Кертис Джонс
73
Рио Нгумоха
8
Доминик Собослаи
5
Ибраима Конате
4
Виргил ван Дейк
10
Алексис Макаллистер
2
Джо Гомес
62′
66′
7
Флориан Вирц
18
Коди Гакпо
74′
11
Мохамед Салах
38
Райан Гравенберх
66′
14
Федерико Кьеза
Статистика
Астон Вилла
Ливерпуль
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
14
16
Удары в створ
9
5
Угловые
4
9
Фолы
12
9
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Кристофер Кавана
(Англия)
