Слот побил антирекорд «Ливерпуля» по поражениям за сезон

Для «Ливерпуля» это поражение стало 20-м по счету во всех турнирах в этом сезоне.
Благодаря этому главный тренер клуба Арне Слот побил антирекорд и стал первым тренером команды с двумя десятками поражений в сезоне.
Ранее лидером этого антирейтинга был Рафаэль Бенитес, который проиграл по 19 игр с «Ливерпулем» в сезонах-2004/05 и 2009/10.
В сезоне-2025/26 «Ливерпуль» под началом Слота проиграл 12 игр в АПЛ, уступил в пяти играх Лиги чемпионов, а также по разу оступился в Кубке Англии, Кубке английской лиги и матче за Суперкубок.
Футбол, Англия, Тур 37
15.05.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Вилла Парк
Главные тренеры
Унаи Эмери
Арне Слот
Голы
Астон Вилла
Морган Роджерс
(Люка Динь)
42′
Олли Уоткинс
(Морган Роджерс)
57′
Олли Уоткинс
73′
Джон Макгинн
(Олли Уоткинс)
89′
Ливерпуль
Виргил ван Дейк
(Доминик Собослаи)
52′
Виргил ван Дейк
(Доминик Собослаи)
90+2′
Составы команд
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
2
Мэтти Кэш
39′
12
Люка Динь
27
Морган Роджерс
11
Олли Уоткинс
45+3′
4
Эзри Конса
14
Пау Торрес
7
Джон Макгинн
66′
90′
21
Дуглас Луис
10
Эмилиано Буэндия
85′
22
Иан Матсен
3
Виктор Линделеф
46′
6
Росс Баркли
8
Юри Тилеманс
90′
19
Джейдон Санчо
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
6
Милош Керкез
17
Кертис Джонс
73
Рио Нгумоха
8
Доминик Собослаи
5
Ибраима Конате
4
Виргил ван Дейк
10
Алексис Макаллистер
2
Джо Гомес
62′
66′
7
Флориан Вирц
18
Коди Гакпо
74′
11
Мохамед Салах
38
Райан Гравенберх
66′
14
Федерико Кьеза
Статистика
Астон Вилла
Ливерпуль
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
14
16
Удары в створ
9
5
Угловые
4
9
Фолы
12
9
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Кристофер Кавана
(Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти