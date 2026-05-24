Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Райо Вальекано
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
2
:
Леванте
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Севилья
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
1
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
3
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
4
:
Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
3
:
Барселона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
2
:
Пиза
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
3
:
Интер
3
П1
X
П2

Гол Мбаппе помог «Реалу» обыграть «Атлетик» в последнем туре Ла Лиги

В субботу, 23 мая, мадридский «Реал» обыграл «Атлетик» в матче 38-го тура Ла Лиги. Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась со счетом 4:1.

Источник: Getty Images

На 12-й минуте вперед «королевский клуб» вывел нападающий Гонсало Гарсия. На 41-й преимущество удвоил полузащитник Джуд Беллингем. На 45+1-й один мяч отыграл форвард гостей Горка Гурусета. На 51-й отличился форвард «сливочных» Килиан Мбаппе. На 90-й голом отметился Браим Диас. На 90+1-й итоговый счет установил Урко Исета.

По итогам встречи «Реал» финишировал на втором месте в турнирной таблице в Ла Лиге с 86 очками. «Атлетик» занял 12-ю строчку с 45 очками.

Матч стал последним для защитников «Реал» Даниэля Карвахаля и Давида Алабы, и, вероятно, для главного тренера «сливочных» Альваро Арбелоа.

Реал
4:2
Первый тайм: 2:1
Атлетик
Футбол, Испания, 38-й тур
23.05.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Бернабеу
Главные тренеры
Альваро Арбелоа
Эрнесто Вальверде
Голы
Реал
Гонсало Гарсия
(Даниэль Карвахаль)
12′
Джуд Беллингем
(Тиаго Питарч)
41′
Килиан Мбаппе
(Альваро Каррерас)
51′
Браим Диас
(Тиаго Питарч)
88′
Атлетик
Горка Гурусета
(Иньяки Уильямс)
45+1′
Урко Исета
(Иньяки Уильямс)
90+1′
Составы команд
Реал
1
Тибо Куртуа
18
Альваро Каррерас
45
Тиаго Питарч
3′
17
Рауль Асенсио
8
Федерико Вальверде
10
Килиан Мбаппе
2
Даниэль Карвахаль
84′
51
Ману Серрано
30
Франко Мастантуоно
74′
15
Арда Гюлер
4
Давид Алаба
70′
24
Дин Хейсен
5
Джуд Беллингем
20′
74′
19
Дани Себальос
16
Гонсало Гарсия
74′
21
Браим Диас
Атлетик
27
Алекс Падилья
3
Даниэль Вивиан
19
Адама Бойро
9
Иньяки Уильямс
23
Роберт Наварро
4
Айтор Паредес
20
Унаи Гомес
60′
15
Иньиго Лекуэ
11
Горка Гурусета
74′
25
Урко Исета
5
Йерай Альварес
46′
2
Андони Горосабель
16
Иньиго Руис де Галаррета
60′
30
Алехандро Рего
18
Микель Хаурегисар
85′
6
Микель Весга
Статистика
Реал
Атлетик
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
13
8
Удары в створ
8
2
Угловые
2
1
Фолы
6
20
Офсайды
7
2
Судейская бригада
Главный судья
Хуан Мартинес Мунуэра
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти