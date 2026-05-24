Гол Мбаппе помог «Реалу» обыграть «Атлетик» в последнем туре Ла Лиги

На 12-й минуте вперед «королевский клуб» вывел нападающий Гонсало Гарсия. На 41-й преимущество удвоил полузащитник Джуд Беллингем. На 45+1-й один мяч отыграл форвард гостей Горка Гурусета. На 51-й отличился форвард «сливочных» Килиан Мбаппе. На 90-й голом отметился Браим Диас. На 90+1-й итоговый счет установил Урко Исета.