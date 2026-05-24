Гол Мбаппе помог «Реалу» обыграть «Атлетик» в последнем туре Ла Лиги

На 12-й минуте вперед «королевский клуб» вывел нападающий Гонсало Гарсия. На 41-й преимущество удвоил полузащитник Джуд Беллингем. На 45+1-й один мяч отыграл форвард гостей Горка Гурусета. На 51-й отличился форвард «сливочных» Килиан Мбаппе. На 90-й голом отметился Браим Диас. На 90+1-й итоговый счет установил Урко Исета.
По итогам встречи «Реал» финишировал на втором месте в турнирной таблице в Ла Лиге с 86 очками. «Атлетик» занял 12-ю строчку с 45 очками.
Матч стал последним для защитников «Реал» Даниэля Карвахаля и Давида Алабы, и, вероятно, для главного тренера «сливочных» Альваро Арбелоа.
Альваро Арбелоа
Эрнесто Вальверде
Гонсало Гарсия
(Даниэль Карвахаль)
12′
Джуд Беллингем
(Тиаго Питарч)
41′
Килиан Мбаппе
(Альваро Каррерас)
51′
Браим Диас
(Тиаго Питарч)
88′
Горка Гурусета
(Иньяки Уильямс)
45+1′
Урко Исета
(Иньяки Уильямс)
90+1′
1
Тибо Куртуа
18
Альваро Каррерас
45
Тиаго Питарч
3′
17
Рауль Асенсио
8
Федерико Вальверде
10
Килиан Мбаппе
2
Даниэль Карвахаль
84′
51
Ману Серрано
30
Франко Мастантуоно
74′
15
Арда Гюлер
4
Давид Алаба
70′
24
Дин Хейсен
5
Джуд Беллингем
20′
74′
19
Дани Себальос
16
Гонсало Гарсия
74′
21
Браим Диас
27
Алекс Падилья
3
Даниэль Вивиан
19
Адама Бойро
9
Иньяки Уильямс
23
Роберт Наварро
4
Айтор Паредес
20
Унаи Гомес
60′
15
Иньиго Лекуэ
11
Горка Гурусета
74′
25
Урко Исета
5
Йерай Альварес
46′
2
Андони Горосабель
16
Иньиго Руис де Галаррета
60′
30
Алехандро Рего
18
Микель Хаурегисар
85′
6
Микель Весга
Главный судья
Хуан Мартинес Мунуэра
(Испания)
