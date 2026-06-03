Бывший нападающий «Ливерпуля» Барнс рассказал, что победил рак

«У меня был рак простаты, мне ее удалили, об этом мало кто знал. У меня все хорошо. Я сдал анализы на онкомаркеры — все в порядке. Дело в том, что многие мужчины не хотят в этом признаваться или делать анализы, потому что это заставляет их чувствовать себя неполноценными. Но это не так, ты точно такой же, ты тот же человек, и это главное», — приводит слова Барнса The Mirror со ссылкой на Times Radio.