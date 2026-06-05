Перес купит Олисе? А кто будет тренером при Рикельме? Предвыборная гонка «Реала» превратилась в шоу

И француз, и бразилец плохи в прессинге. Килиан, по данным Opta, вообще оказался худшим игроком топ-20 лиг по оборонительным действиям за 90 минут. Вини не такой лентяй, но когда включается в отбор, часто делает это бестолково и бессистемно. Они оба любят находиться в одной и той же зоне — в левом полуфланге. Они мешают друг другу, а пространство в штрафной почти некому насыщать, потому что оба не являются чистыми форвардами.