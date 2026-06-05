Перес купит Олисе? А кто будет тренером при Рикельме? Предвыборная гонка «Реала» превратилась в шоу

Как выборы президента повлияют на будущее «Мадрида»
С каждым днем все ближе чемпионат мира, и все мы постепенно входим в режим ожидания главного турнира планеты. Казалось бы, клубный футбол сейчас должен уйти на второй план. Но есть команда, которая не дает полностью переключиться на сборные.
Это, конечно, «Реал» — и его сумасшедшая предвыборная гонка между действующим президентом Флорентино Пересом и молодым соперником Энрике Рикельме.
Мы уже оперативно рассказывали о деталях этого противостояния в отдельных материалах. Здесь же хочется остановиться и посмотреть на картину целиком. Как устроены выборы в «Реале»? Когда станут известны результаты? И что вообще означает вся эта история?
Как проходят выборы?
Начнем с главного. Выборы пройдут уже совсем скоро, 7 июня. Голосование будет идти почти весь день, с 9:00 до 20:00 по Мадриду. Если не возникнет споров вокруг процедуры, предварительные результаты должны появиться поздно вечером. На следующий день уже можно будет ждать точные цифры, явку и полноценную реакцию испанской прессы.
Шансы Рикельме оцениваются невысоко (около 10% на победу, по мнению букмекеров). Перес остается фаворитом, и это неудивительно. Он много лет управляет клубом, ассоциируется с самой успешной эпохой «Реала» в XXI веке и давно выстроил вокруг себя мощную систему. Но само по себе наличие конкуренции уже стало событием. В последние годы Перес чаще переизбирался без реальной борьбы, а теперь есть альтернатива.
В голосовании участвуют сосьос клуба. Их около 100 тысяч. Это официальные члены «Реала», у которых есть политические права. Они могут голосовать на выборах президента и участвовать в жизни «Мадрида» через систему представителей.
Но здесь важно не путать сосьос с акционерами. Они не владеют долями клуба в обычном имущественном смысле. У них нет акций, дивидендов, им не принадлежит «Бернабеу». Их статус дает право участвовать в управлении, а также пользоваться клубными привилегиями: скидками, специальными предложениями и доступом к отдельным сервисам. При этом даже сезонный абонемент на матчи нужно оформлять отдельно.
Стать сосьо «Реала» со стороны почти невозможно. Это закрытая система, где статус во многом передается через семью. Новым членом клуба может стать сын, дочь, внук или внучка действующего сосьо. Поэтому «Реал» сложно назвать открытой футбольной демократией в привычном смысле.
Клуб больше похож на аристократическую республику. Диктатуры в «Реале» нет, ведь существуют выборы и политическая борьба. Но право голоса принадлежит закрытому кругу людей, попасть в который очень трудно. А стать кандидатом в президенты еще сложнее.
Перес долгое время переизбирался без конкуренции
По нынешним правилам кандидат в президенты «Реала» должен быть сосьо не менее 20 лет подряд. Еще один барьер — банковская гарантия на 15% бюджета клуба. Сейчас это примерно 187 миллионов евро. Как вы понимаете, круг людей, которые хотя бы теоретически могут пойти на выборы, крайне ограничен.
Раньше правила были мягче. Достаточно было 10 лет в статусе сосьо. Еще важнее, что банковская гарантия могла опираться не только на личное имущество кандидата. За ним мог стоять богатый сторонник, спонсор или группа людей, заинтересованных в его победе. Но затем правила изменились. И, конечно, это произошло уже при Пересе.
Сам Флорентино объяснял реформу желанием защитить клуб от посторонних людей. Формально логика понятна, мол, «Реал» не хотел, чтобы к власти пришел человек, за которым стоят внешние деньги и чужие интересы. Но вряд ли будет преувеличением сказать, что эти изменения укрепили и власть самого Переса.
В итоге с 2009 года он раз за разом обходился без реальной борьбы. В 2009-м Перес вернулся без конкурентов. Затем в 2013-м, 2017-м, 2021-м и 2025-м его снова провозгласили президентом в качестве единственного кандидата.
Поэтому выборы 2026 года выглядят особенно необычно. Это первые за более чем 20 лет выборы, на которых у Переса есть хотя бы какой-то соперник. В 2006-м он ушел заранее и не участвовал в кампании, в 2009-м вернулся без сопротивления со стороны. А последние конкурентные выборы с участием самого Переса были еще в 2004-м.
Флорентино хочет изменить структуру владения клубом
Эти выборы важны не только из-за назначения нового тренера и масштаба трансферной политики. От них зависит и то, как дальше будет устроен сам «Реал».
Перес давно говорит о новой модели владения. Его идея в том, чтобы создать отдельную структуру и впустить туда внешнего инвестора с долей 5−10%. Сам Флорентино объясняет это защитой клуба и желанием превратить членство сосьос из чего-то «романтического» в экономически ценное право.
Рикельме, наоборот, строит на этом одну из главных линий своей кампании. Он говорит, что Перес таким образом открывает дверь к приватизации и рискует вырвать клуб из рук сосьос.
Энрике также пытается сыграть на интересах членов клуба. Он обещает не продавать часть «Мадрида» внешним владельцам, снизить членские взносы и выделить долю сезонных абонементов для сосьос. Правда, распределять их планируется через лотерею.
В общем, если Флорентино победит с большим отрывом, он получит не только новый президентский срок. А сможет сказать, что сосьос поддерживают его курс. Значит, после выборов ему будет проще вынести на голосование и вопрос о новой структуре клуба.
Рикельме не предлагает новый спортивный подход
В остальном нельзя сказать, что Рикельме предлагает принципиально другой подход к управлению командой.
Перес много лет строил «Реал» вокруг звезд, индивидуального таланта и больших имен. В этой системе тренер важен, но клубная идея часто стоит выше конкретной тактики. Поэтому и нынешняя кампания быстро ушла не в спор о футболе, а в соревнование громких фамилий.
Рикельме уже заявил, что подпишет Эрлинга Холанда. Правда, окружение норвежца и сам «Манчестер Сити» быстро это опровергли. Энрике также намекал на Родри и уже не первую неделю утверждает, что договорился с очень сильным тренером.
С конкретикой, правда, пока все туманно. Кто-то называет Юргена Клоппа, но сам Рикельме фамилию не раскрывает. И здесь у него сложная ситуация. Кого бы он ни назвал, в это либо не поверят, либо кандидат окажется недостаточно громким для публики, которая сейчас разговаривает о Холанде, Олисе, Витинье и Невеше.
Перес пойдет за Невешем и Витиньей? Или все-таки за Олисе?
Перес в ответ тоже включился в гонку громких имен. Он объявил о приходе Жозе Моуринью в случае своей победы, а также подтвердил сообщения об Ибраиме Конате и Дензеле Дюмфрисе. Кроме того, Флорентино пообещал сделать трансфер на 150 миллионов евро за нового «галактико». Если сделка состоится, это будет рекордная покупка в истории «Реала».
В интервью у Переса долго пытались узнать, кто же этот игрок. Сам Флорентино сказал, что это не защитник, не футболист из АПЛ и не Майкл Олисе.
Методом исключения многие сразу пришли к Витинье и Жоау Невешу из «ПСЖ». Оба подходят под статус дорогих молодых звезд, оба играют в центре поля, а после эпохи Крооса и Модрича «Реалу» как раз не хватает нового лидера в полузащите.
Но затем появились другие инсайды, в том числе от Фабрицио Романо. Так, главный кандидат все-таки Майкл Олисе, хотя сам Перес публично это отрицал. В итоге история стала еще более странной: президент говорит, что это не Олисе, а инсайдеры продолжают вести именно к нему.
Олисе в принципе подходит под статус «галактико», да и цена ему соответствует. Учитывая серьезную травму Родриго, «Реалу» не помешал бы правый атакующий полузащитник. Тем более такого уровня.
Плюс вспоминается, как недавно Жозе Моуринью, будущий тренер мадридцев в случае победы Переса, приходил на финал Кубка Германии между «Баварией» и «Штутгартом». Пошли слухи, что португальский специалист был на матче именно из-за Олисе. На это даже отреагировал почетный президент «Баварии» Ули Хенесс: «Моуринью может смотреть на Олисе хоть в пять глаз, все равно он его не получит. Олисе не продается. Он мог и не ехать из Мадрида сюда».
Позиция баварцев понятна. Они не хотят продавать свою звезду даже за такие большие деньги. Да и как Флорентино объяснит то, что изначально отрицал вариант с Олисе? В общем, цирк какой-то.
Но на Рикельме это подействовало. Он уже готовится объявить имя своего тренера, а возможно, сообщит еще об одном трансфере, который, по его словам, случится в случае победы на выборах.
На стороне Рикельме — время
В общем, как видите, все просто обмениваются фамилиями, будто это режим карьеры в спортивном симуляторе. Единственная сильная сторона кампании Рикельме — его команда сторонников. Он смог привлечь немало легенд «Реала».
Своим спортивным директором он назвал самого Рауля Гонсалеса. Руководителем кантеры должен стать именитый Фернандо Йерро. Также к проекту Рикельме, по сообщениям журналистов, присоединились сам Икер Касильяс и Висенте дель Боске. Серьезная команда людей. Все-таки далеко не все хотят продолжения правления Переса.
Текущую кампанию Рикельме можно воспринимать как задел на будущее. Шансов выиграть сейчас у него почти нет, но он уже заявил о себе. Возможно, на следующих выборах его позиции будут куда сильнее.
Сам Перес тоже победил не с первого раза. Он баллотировался в 1995 году, но проиграл. Получилось только в 2000-м. Да и на стороне Энрике — время и возраст. Флорентино уже 79 лет, к следующим выборам ему будет 83. А Энрике всего 37, у него впереди еще много времени и попыток.
Выборы — как мишура, как пыль в глаза
Решение Переса объявить досрочные выборы со временем становится еще более понятным. Ему важно подтвердить легитимность своей власти, чтобы затем продвинуть идею о продаже части новой клубной структуры сторонним инвесторам. Но это не единственная причина.
Президент «Реала» смог отвлечь внимание публики от провального сезона команды и переключить его на предвыборную мишуру.
А помните о драке Федерико Вальверде и Орельена Тчуамени? А помните, как несколько десятков миллионов человек подписали петицию с требованием продать Килиана Мбаппе? Его даже освистывали на «Бернабеу»! А еще мадридцы второй сезон подряд завершили без крупных трофеев. Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок прошлого сезона считать не будем.
Но теперь все. Публика с упоением следит за предвыборной гонкой, гадает, кого же купит Перес, а Романо сообщает, что лето «Реала» будет долгим и работа на трансферном рынке только начинается. Внимание с двух неудачных сезонов успешно переключено.
Никто не говорит о реальных проблемах
Вот что должно расстраивать болельщиков клуба. Кандидаты почти ничего не сказали о решении дилеммы Мбаппе — Винисиус. Хотя после двух сезонов становится все очевиднее, что от кого-то из них нужно будет отказываться, им попросту неудобно играть вместе.
И француз, и бразилец плохи в прессинге. Килиан, по данным Opta, вообще оказался худшим игроком топ-20 лиг по оборонительным действиям за 90 минут. Вини не такой лентяй, но когда включается в отбор, часто делает это бестолково и бессистемно. Они оба любят находиться в одной и той же зоне — в левом полуфланге. Они мешают друг другу, а пространство в штрафной почти некому насыщать, потому что оба не являются чистыми форвардами.
Проблем у команды немало. Но от Рикельме мы так и не услышали реальной альтернативы или способов решить сложные вопросы с составом. Вместо этого он решил соревноваться с Пересом в том, кто объявит новых «галактико». Наверняка Энрике рассчитывал, что заявление о Холанне вызовет куда больший ажиотаж. Но получилось наоборот. Это скорее спровоцировало смех у публики и дополнительное недоверие к его кандидатуре.
Возможно, Энрике сейчас даже делает себе хуже. На будущих выборах ему может быть тяжелее победить, если часть аудитории уже сейчас в нем разочаруется. Вероятно, ему стоило просто подождать.
Ну, а сам «Реал» будет все лето шуметь и отвлекать наше внимание от чемпионата мира. Впереди огромный поток новостей, а уж какие перлы выдаст Моуринью! В общем, весело будет. Но есть большие сомнения, что даже со всеми новыми «галактико» мы увидим перерождение команды, которая снова начнет выигрывать крупные трофеи. Все больше ощущений, что наше внимание просто переключают на какую-то мишуру.
Автор: Андрей Антсон