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Перес подарил папе Римскому именную майку «Реала»

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес подарил папе римскому Льву XIV именную футбольную майку клуба, сообщается на сайте «сливочных».

Источник: Antonio Villalba/Real Madrid via Getty Images

Понтифик находится в Испании с визитом с 6 по 12 июня. В понедельник у него состоялась встреча с мадридской епархией на домашнем стадионе «Реала» «Сантьяго Бернабеу».

На арене Льва XIV приветствовал Перес, который подарил папе Римскому футболку «Реала» с мирским именем понтифика — Роберт Фрэнсис Превост — и номером 1 и миниатюрную копию клубной арены. В ответ Лев XIV подарил медаль главе «Реала», который в воскресенье был переизбран на пост президента клуба Ла Лиги по итогам досрочных выборов.

Пересу 79 лет, он занимал должность президента «Реала» с 2000 по 2006 год и был избран снова в 2009 году. При его руководстве клуб семь раз выиграл чемпионат Испании, трижды — Кубок и семь раз — Суперкубок страны, а также семь раз становился победителем Лиги чемпионов, шесть раз — Суперкубка УЕФА, пять раз — клубного чемпионата мира и дважды — Межконтинентального кубка.