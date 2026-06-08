Перес подарил папе Римскому именную майку «Реала»

Понтифик находится в Испании с визитом с 6 по 12 июня. В понедельник у него состоялась встреча с мадридской епархией на домашнем стадионе «Реала» «Сантьяго Бернабеу».
На арене Льва XIV приветствовал Перес, который подарил папе Римскому футболку «Реала» с мирским именем понтифика — Роберт Фрэнсис Превост — и номером 1 и миниатюрную копию клубной арены. В ответ Лев XIV подарил медаль главе «Реала», который в воскресенье был переизбран на пост президента клуба Ла Лиги по итогам досрочных выборов.
Пересу 79 лет, он занимал должность президента «Реала» с 2000 по 2006 год и был избран снова в 2009 году. При его руководстве клуб семь раз выиграл чемпионат Испании, трижды — Кубок и семь раз — Суперкубок страны, а также семь раз становился победителем Лиги чемпионов, шесть раз — Суперкубка УЕФА, пять раз — клубного чемпионата мира и дважды — Межконтинентального кубка.