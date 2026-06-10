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«Бенфика» сообщила об уходе Моуринью в «Реал»

Испанский клуб согласился выплатить €15 млн за переход специалиста.

Источник: AP 2024

МАДРИД, 10 июня. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб «Реал» согласился выплатить €15 млн португальской «Бенфике» за переход Жозе Моуринью на пост главного тренера. Об этом сообщила пресс-служба «Бенфики».

Португальский клуб также объявил о назначении нового главного тренера. Им стал Марку Силва.

Моуринью 63 года, он возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год, под его руководством команда по разу выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. «Бенфику» специалист тренировал с сентября 2025 года. Также он работал в португальских «Лейрии» и «Порту», английских «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме», итальянских «Интере» и «Роме», турецком «Фенербахче».

Моуринью является одним из шести тренеров, выигравших Лигу чемпионов с двумя разными клубами, он приводил к победе в турнире «Порту» (2004) и «Интер» (2010). Португалец стал первым, кто смог выиграть Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций — три главных клубных турнира Европы. В Лиге Европы он победил вместе с «Порту» (2003, тогда соревнование называлось Кубок УЕФА) и «Манчестер Юнайтед» (2017), в Лиге конференций специалист одержал победу во главе «Ромы» (2022). В 2017 году Союз европейских футбольных ассоциаций включил Моуринью в список 10 величайших тренеров с момента создания организации в 1954 году.

За тренерскую карьеру Моуринью завоевал 26 трофеев и входит в десятку лучших по этому показателю. В сезоне-2009/10 под его руководством «Интеру» удалось оформить так называемый требл — выиграть чемпионат и кубок страны, а также Лигу чемпионов.

В сезоне-2025/26 «Реал» ни завоевал ни одного трофея. Команда заняла второе место в чемпионате Испании, дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов и завершила борьбу за кубок страны на стадии ⅛ финала, уступив клубу из второго дивизиона национального первенства.