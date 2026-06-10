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«Ботафого» может провести тренировочный сбор в России

«Ботафого» ведет переговоры о проведении 10-дневного тренировочного сбора в России, сообщает Globo Esporte.

Источник: AP 2024

Предполагается, что бразильский клуб отправится в Европу во время перерыва на чемпионат мира-2026. «Ботафого» планирует провести 10 дней в России в начале июля и хочет сыграть товарищеские матчи против московских ЦСКА и «Динамо». Переговоры еще ведутся, осталось уладить некоторые детали.

Следующий матч «Ботафого» состоится в рамках 19-го тура чемпионата Бразилии против «Сантоса» на стадионе «Нилтон Сантос» 22 июля. После 17 туров команда с 22 очками занимает 12-е место в турнирной таблице.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории в турнире будут участвовать 48 команд. Групповой этап — с 11 по 28 июня, плей-офф начнется 28 июня, а финальный матч состоится 19 июля.