«Ботафого» может провести тренировочный сбор в России

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории в турнире будут участвовать 48 команд. Групповой этап — с 11 по 28 июня, плей-офф начнется 28 июня, а финальный матч состоится 19 июля.