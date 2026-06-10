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«Анже» назначил Жилля на пост главного тренера

«Анже» на официальном сайте объявил о назначении Стефана Жилли на пост главного тренера.

«Анже» на официальном сайте объявил о назначении Стефана Жилли на пост главного тренера. Соглашение рассчитано на два года. Он заменил Александра Дюжо, который покинул клуб неделю назад.

Последним местом работы 52-летнего француза был футбольный клуб «Париж», с которым он за 3 года вышел в Лигу 1. Ранее он также входил в тренерские штабы сборных Марокко и Боснии и Герцеговины, «Сошо» и «Гренобля» в качестве ассистента.

В сезоне-2025/26 «Анже» набрал 36 очков и занял 13-е место в чемпионате Франции.