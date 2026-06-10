«Анже» назначил Жилля на пост главного тренера

Последним местом работы 52-летнего француза был футбольный клуб «Париж», с которым он за 3 года вышел в Лигу 1. Ранее он также входил в тренерские штабы сборных Марокко и Боснии и Герцеговины, «Сошо» и «Гренобля» в качестве ассистента.