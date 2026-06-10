Владельцы футбольной команды поставили 1,1 миллиона долларов на ее вылет из Ла Лиги

В клубе заявили, что оформили страховку от понижения в классе у компании Howden. Полис обошелся команде в 1,3 миллиона евро. Отмечается, что возможная выплата в случае вылета в Сегунду могла достигнуть 6 миллионов евро.
Для хеджирования финансовых рисков клуб также сделал ставку на бирже прогнозов — 1,1 миллиона долларов на то, что «Осасуна» окажется в Сегунде. Владельцы команды подчеркнули, что руководство Ла Лиги было в курсе всех деталей сделки.
В последнем туре «Осасуна» проиграла «Хетафе» на выезде со счетом 0:1, однако осталась в Ла Лиге. «Жирона» не сумела обыграть «Эльче» (встреча завершилась со счетом 1:1), и этого оказалось достаточно для сохранения места в высшем дивизионе чемпионата Испании.