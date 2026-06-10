Владельцы футбольной команды поставили 1,1 миллиона долларов на ее вылет из Ла Лиги

Для хеджирования финансовых рисков клуб также сделал ставку на бирже прогнозов — 1,1 миллиона долларов на то, что «Осасуна» окажется в Сегунде. Владельцы команды подчеркнули, что руководство Ла Лиги было в курсе всех деталей сделки.