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Владельцы футбольной команды поставили 1,1 миллиона долларов на ее вылет из Ла Лиги

Владельцы футбольной команды «Осасуна» поставили 1,1 миллиона долларов на вылет команды из Ла Лиги по окончанию сезона-2025/2026. Об этом сообщает Marca.

Источник: Reuters

В клубе заявили, что оформили страховку от понижения в классе у компании Howden. Полис обошелся команде в 1,3 миллиона евро. Отмечается, что возможная выплата в случае вылета в Сегунду могла достигнуть 6 миллионов евро.

Для хеджирования финансовых рисков клуб также сделал ставку на бирже прогнозов — 1,1 миллиона долларов на то, что «Осасуна» окажется в Сегунде. Владельцы команды подчеркнули, что руководство Ла Лиги было в курсе всех деталей сделки.

В последнем туре «Осасуна» проиграла «Хетафе» на выезде со счетом 0:1, однако осталась в Ла Лиге. «Жирона» не сумела обыграть «Эльче» (встреча завершилась со счетом 1:1), и этого оказалось достаточно для сохранения места в высшем дивизионе чемпионата Испании.