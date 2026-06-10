Российскому футболисту посоветовали вернуться из Европы в РПЛ

«Адаптация, не все ее проходят безболезненно. Вот Матвей Сафонов поехал во Францию — и уже язык выучил, адаптировался и выиграл конкуренцию. У Арсена Захаряна другая ситуация. Быстро не адаптировался. Плюс травмы-травмы-травмы. Посоветовал бы ему, как тренер сборной, вернуться в РПЛ? Да. Здесь ему адаптироваться не надо — он все уже здесь знает, это родина», — сказал Писарев.