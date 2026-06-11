«Ман Сити» предложил огромную сумму за Эллиота Андерсона. Сделка может стать самой дорогой в истории АПЛ

С ним был солидарен другой легендарный «дьявол» — Гари Невилл. «Андерсон всегда смотрит вперед и вносит вклад в атаку. Я вижу слишком много игроков в полузащите, которые играют как крабы. Нельзя, чтобы там было слишком много людей, делающих пасы на пять метров назад или в сторону. Нужно ставить туда парней, способных смотреть вперед и делать точные передачи вразрез. Эллиот это умеет. Он также хорошо выполняет стандарты. Так что он, по-моему, выделяется среди всех кандидатов», — признавался Невилл.