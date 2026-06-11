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«Ман Сити» предложил огромную сумму за Эллиота Андерсона. Сделка может стать самой дорогой в истории АПЛ

Но «Ноттингем» упирается.

Источник: Getty Images

«Манчестер Сити» сделал «Ноттингему» второе предложение по трансферу полузащитника Эллиота Андерсона, сообщает The Athletic. Первый офер «лесники» отклонили несколько дней назад — теперь сделка может стать рекордной в истории АПЛ.

Еще одна попытка

По словам издания, манкунианцы предложили за 23-летнего англичанина около 122 миллионов евро. Еще порядка 18 миллионов «Ноттингем» может получить бонусами. Известно, что «лесники» хотят отпустить Андерсона только в статусе самого дорогого футболиста в истории АПЛ — для этого фиксированный офер должен составить не менее 145 миллионов евро. Именно такую сумму в прошлом году «Ливерпуль» заплатил «Ньюкаслу» за нападающего Александера Исака.

Как сообщает The Athletic, по этой причине из борьбы за игрока выбыл «Манчестер Юнайтед» — нынешнее финансовое положение не позволит клубу перехватить Андерсона у конкурентов. Вместо этого «дьяволы» планируют сосредоточиться на покупке Матеуша Фернандеша из «Вест Хэма» или Алекса Скотта из «Борнмута».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, в случае неудачи с Андерсоном у «Сити» есть запасной вариант — полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали. Правда, итальянец тоже обойдется дорого — около 115 миллионов евро. Плюс у «горожан» есть конкуренты в лице «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед».

Самый-самый

Ажиотаж вокруг Андерсона объясним: это один из самых талантливых полузащитников лиги и Англии в целом. По данным The Athletic, в «Сити» считают Эллиота заменой ушедшему Бернарду Силве и ценят его за активность на поле и универсальность — футболист хорош и в разрушении, и в созидании.

Еще в марте Андерсона сильно хвалил экс-защитник «МЮ» Рио Фердинанд — мечтал, чтобы тот присоединился к красным. «Думаю, он замечательный. Он не только футболист правильного типа, но и обладает нужным характером и стал бы хорошим дополнением к команде. Полузащите “Юнайтед” требуется разносторонний игрок, который может покрывать большое расстояние, динамичный, крепкий, сильный и способный вести команду за собой. Прямо сейчас Андерсон подходит по всем параметрам», — говорил Фердинанд.

С ним был солидарен другой легендарный «дьявол» — Гари Невилл. «Андерсон всегда смотрит вперед и вносит вклад в атаку. Я вижу слишком много игроков в полузащите, которые играют как крабы. Нельзя, чтобы там было слишком много людей, делающих пасы на пять метров назад или в сторону. Нужно ставить туда парней, способных смотреть вперед и делать точные передачи вразрез. Эллиот это умеет. Он также хорошо выполняет стандарты. Так что он, по-моему, выделяется среди всех кандидатов», — признавался Невилл.

В этом сезоне АПЛ Андерсон провел 38 матчей и забил 4 гола.

Артем Белинин