Жозе Моуринью возвращается в «Реал». Спасет ли Особенный мадридский клуб?

Компенсация за тренера
Это случилось: Жозе Моуринью официально возглавил «Реал». «Бенфика» объявила, что мадридский клуб выплатит ей солидную компенсацию за тренера — 15 миллионов евро. Сообщалось, что из-за президентских выборов в клубе «Реал» не успел воспользоваться льготной опцией выкупа (12 миллионов), поэтому итоговая сумма оказалась выше.
Назначение выглядит логичным. «Реал» провел второй сезон подряд без крупных трофеев. К поздней весне атмосфера в команде стала ужасной, сразу несколько конфликтов вышли наружу. На этом фоне возвращение жесткого и авторитетного Моуринью выглядит рационально.
Однако на это можно посмотреть и с другой стороны.
Моуринью сам нередко становится источником конфликтов
Главный риск заключается в том, что сам Моуринью никогда не был человеком, избегающим конфликтов. У него огромная история столкновений с разными футболистами.
В первый заход в «Реал» его конфликт с Икером Касильясом разделил раздевалку. В «Челси» Моуринью убрал из основы Хуана Мату, хотя тот два сезона подряд признавался лучшим игроком клуба. Там же Жозе не нашел места Кевину де Брейне: клуб отпустил бельгийца в «Вольфсбург», а потом он стал одним из лучших полузащитников своего поколения.
В «Манчестер Юнайтед» Жозе конфликтовал с Полем Погба, давил на Люка Шоу, резко разошелся с Генрихом Мхитаряном и убрал Бастиана Швайнштайгера из основы. В «Тоттенхэме» Моуринью публично называл Деле Алли ленивым. Позже тренер извинился, однако история получила широкий резонанс, а карьера игрока окончательно пошла вниз.
В «Роме» португалец публично говорил о предательстве после матча с «Сассуоло». Позже стало ясно, что речь шла о Рике Карсдорпе. Моуринью также критиковал Криса Смоллинга за слишком долгое восстановление после травмы. До победы в Лиге конференций Жозе команду довел, но к увольнению в январе 2024 года вокруг него снова было слишком много токсичности из-за разногласий с ее костяком.
В «Бенфике» после поражения от «Браги» в Кубке лиги Жозе оставил игроков на базе перед матчем с «Порту». Президент клуба Руй Кошта говорил, что ночевка была запланирована заранее, но сама история все равно идеально ложится в портрет тренера, который постоянно выбирает силовой метод.
К чему это перечисление? Да, игроки «Реала» наверняка станут дисциплинированнее и будут лучше соблюдать субординацию. Но это не значит, что сам Жозе рано или поздно не сорвется на одного футболиста или целую группу. Обычно такое заканчивается либо продажей игроков, либо увольнением самого Моуринью. Учитывая поддержку Переса, случится скорее первое.
Несовременный тренер или будущий реформатор?
Моуринью часто критикуют за то, что он давно не выигрывал ничего по-настоящему крупного. Но проблема не только в кубках. Начиная с периода в «Манчестер Юнайтед», его команды регулярно обвиняют в излишнем прагматизме. Мало моментов, мало свободы и мало жизни на поле.
Моуринью выглядит несовременным. Ему плохо знакомы новые тренды в футболе. Еще сложнее ему дается коммуникация с новым поколением, которое он не понимает и чаще предпочитает критиковать.
Тем не менее нынешняя ситуация в «Реале» может оказаться для него идеальной. Летом клуб ждут кадровые изменения, а внутри команды, вероятно, сформируется новая иерархия. В таких условиях Моуринью способен выступить в роли антикризисного менеджера. Не просто так руководство клуба решило пока не связываться с системными тренерами.
Отдельный вопрос — взаимодействие Моуринью с Килианом Мбаппе. Француза нередко критикуют за то, что он почти не работает без мяча, и за то, что перетягивает на себя игру. Но если кто и способен приструнить француза, так это Жозе. Если Килиан вдруг станет более работоспособным, это будет невероятное достижение Моуринью.
А нужна ли «Реалу» радикальная перестройка?
Однако приведет ли все это к успеху?
Есть ощущение, что приход португальца подстегнет мадридцев и склонит руководство к перестройке команды. Но нужно ли это «Реалу», который в том числе с этими игроками брал Лигу чемпионов дважды за последние четыре года? Возможно, учитывая, сколько склок и конфликтов было в раздевалке в последнее время.
Сейчас особенно вспоминаются слова Анчелотти после победы в ЛЧ-2023/24. Тогда он называл «Реал» самой дружной командой, что он тренировал. А вся Европа вновь удивилась, как несистемная команда смогла опять добиться результата благодаря качеству исполнителей, сильным внутренним связям и прекрасной атмосфере внутри коллектива. Еще раз подчеркнем — многие действующие игроки мадридцев были в той команде.
Скепсис в отношении назначения Моуринью объясним. Однако это совершенно не значит, что он обязательно провалится. Жозе создан для работы в больших клубах и с великими игроками — возможно, именно этого ему не хватало, чтобы вновь добиться успеха. Вероятно, португалец просто не подходит командам типа «Бенфики», «Ромы» и «Фенербахче», а в Мадриде сможет вновь засиять. Скучно точно не будет!
Андрей Антсон