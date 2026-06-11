Жозе Моуринью возвращается в «Реал». Спасет ли Особенный мадридский клуб?

В «Роме» португалец публично говорил о предательстве после матча с «Сассуоло». Позже стало ясно, что речь шла о Рике Карсдорпе. Моуринью также критиковал Криса Смоллинга за слишком долгое восстановление после травмы. До победы в Лиге конференций Жозе команду довел, но к увольнению в январе 2024 года вокруг него снова было слишком много токсичности из-за разногласий с ее костяком.