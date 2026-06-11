Сердце Эриксена. Юридическая колонка Зайцева

Случай Кристиана
В 2021 году у полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена остановилось сердце во время матча чемпионата Европы с Финляндией. На 43-й минуте хавбек без какого-либо контакта с соперником рухнул на газон вниз лицом. Врачи прямо на поле начали непрямой массаж сердца и использовали дефибриллятор, благодаря чему удалось спасти футболиста.
Позже у Эриксена констатировали остановку сердца на фоне нарушения сердечного ритма. Для предотвращения повторения подобных ситуаций Кристиану имплантировали кардиовертер-дефибриллятор, который контролирует работу сердца и способен автоматически восстановить нормальный ритм в случае повторного сбоя. Благодаря этому скандинав, ныне выступающий за немецкий «Вольфсбург», смог вернуться в профессиональный футбол и продолжил выступления на высоком уровне.
Однако тема вновь стала актуальной спустя пять лет. 7 июня на 65-й минуте товарищеского матча Дания — Украина телекамеры неожиданно отвернули от поля — они начали показывать трибуны. Футболисты обеих команд образовали плотное кольцо вокруг игрока, потерявшего сознание. Как почти сразу выяснилось, это вновь был Эриксен. Встречу остановили и по решению организаторов продолжать не стали.
Врач сборной Дании Мортен Боесен после матча сообщил: «Кристиан чувствует себя хорошо и покинул поле самостоятельно. На мой взгляд, кардиостимулятор сработал так, как надо. Эриксен ненадолго потерял сознание, но очень скоро пришел в себя, и мы быстро оказали ему помощь. Теперь он пройдет дополнительное обследование в больнице, чтобы определить причину произошедшего».
Регламент
Я не врач и не могу оценивать медицинскую составляющую, ставить какие-либо диагнозы. Но даже у такого случая, как внезапная остановка сердца у футболиста, есть юридическая составляющая. Давайте посмотрим, как ФИФА регулирует действия медицинских служб в подобных ситуациях и какие процедуры должны выполняться.
К счастью, внезапная остановка сердца в футболе остается крайне редким явлением. Однако ФИФА уделяет этой проблеме особое внимание. В «Руководстве по оказанию неотложной медицинской помощи» международной федерации прямо указано, что успешное спасение жизни спортсмена зависит от трех основных факторов:
1) своевременного распознавания внезапной остановки сердца;
2) раннего и качественного непрямого массажа сердца;
3) раннего применения дефибриллятора.
Первый этап — правильное распознавание проблемы. Согласно руководству ФИФА внезапная остановка сердца должна предполагаться у любого футболиста, у которого наблюдаются характерные признаки. Самым важным из них является бесконтактное падение. Любой игрок, который внезапно теряет сознание без столкновения с соперником или мячом, должен рассматриваться как потенциальный пострадавший.
При этом ФИФА отдельно подчеркивает важную вещь: медицинские работники ни при каких обстоятельствах не должны ждать остановки игры или выхода мяча за пределы поля. Если произошло бесконтактное падение, врачи обязаны немедленно выбежать на газон и начать оценку состояния игрока, даже если идет опасная атака на ворота какой-либо из команд. Это связано с тем, что каждая секунда промедления уменьшает шансы на спасение.
Здоровье игроков
Вторым признаком является отсутствие реакции игрока на голосовые или болевые раздражители после потери сознания.
Третий признак связан с дыханием. В первые минуты после остановки сердца у человека может сохраняться так называемое агональное дыхание — редкое, судорожное и неэффективное. ФИФА специально обращает внимание врачей на то, что такое нельзя воспринимать как нормальное. Через 60−90 секунд оно зачастую полностью прекращается, однако ждать этого момента нельзя. Сердечно-легочная реанимация и использование автоматического внешнего дефибриллятора должны начинаться немедленно.
Еще одним характерным симптомом могут быть медленные судорожные движения рук и ног. ФИФА предупреждает медицинский персонал, чтобы тот не путал подобные проявления с обычными судорогами. В сочетании с бесконтактным падением они должны рассматриваться как возможный признак остановки сердца.
Тема является настолько важной для ФИФА, что в «Регламенте чемпионата мира-2026» ей посвящены отдельные положения. Так, статья 42 устанавливает обязанность каждой национальной ассоциации обеспечить проведение кардиологического обследования своих игроков. Все футболисты должны пройти сбор личного и семейного анамнеза, клиническое обследование и электрокардиографию в течение последних 12 месяцев перед турниром. Кроме того, в течение последних 24 месяцев нужно сделать эхокардиографию. Фактически ФИФА требует, чтобы все участники чемпионата мира проходили регулярное углубленное кардиологическое обследование.
Статья 41.2 регламента устанавливает, что врач команды несет ответственность за общее состояние здоровья членов своей сборной и за любые медицинские решения как на поле, так и за его пределами. Таким образом, по общему правилу решение выпускать футболиста на поле или нет находится в зоне ответственности доктора. Однако статья 24.2 оставляет за медицинским комитетом ФИФА в лице главного врача турнира право на вмешательство — он имеет полномочия определить, является ли травма или болезнь достаточно серьезной, чтобы помешать игроку принять участие в чемпионате. Заменить футболиста, который не примет участия в турнире по медицинской причине, можно не позднее чем за 24 часа до начала первого матча команды — кроме вратаря, его разрешено менять в любое время в ходе ЧМ.
Согласно статье 41.1 регламента врач каждой команды обязан пройти специальный обучающий модуль ФИФА «Внезапная остановка сердца» и сдать соответствующий экзамен до начала турнира. То есть международная федерация регламентирует не только обследование футболистов, но и подготовку медицинского персонала.
Телекартинка
Отдельный вопрос, который часто возникает у болельщиков, связан с телевизионной трансляцией подобных инцидентов. Почему камеры отворачиваются от поля, а режиссеры начинают показывать трибуны, тренеров или болельщиков? И почему футболисты окружают потерявшего сознание плотным кольцом? Причин несколько.
Первая — защита частной жизни спортсмена. Во время оказания экстренной медицинской помощи человек находится в крайне уязвимом состоянии и порой неприглядном виде. Врачи могут проводить реанимационные мероприятия, использовать дефибриллятор, выполнять искусственное дыхание или разрезать форму. Показ подобных кадров многомиллионной аудитории считается неэтичным.
Вторая причина связана с ограничением шокирующего контента. Потеря сознания, судороги, неподвижность тела или последствия серьезных травм могут быть крайне тяжелыми для восприятия зрителями. Поэтому многие телекомпании имеют внутренние правила, ограничивающие демонстрацию подобных эпизодов.
Третья причина — уважение к родственникам футболиста. Очень часто семья спортсмена смотрит матч в прямом эфире. До тех пор, пока врачи не установили степень опасности произошедшего, вещатели стараются не показывать крупным планом потенциально угрожающую жизни ситуацию.
Наконец, существует и чисто практический аспект. Футболисты обеих команд часто образуют вокруг пострадавшего своеобразный живой щит. Это помогает защитить игрока от объективов телекамер, снизить психологическое давление и обеспечить медикам максимально комфортные условия для работы.
Согласно правилу 5 Правил игры ИФАБ судья останавливает матч для обеспечения медицинской помощи, если футболист получил серьезную травму. Потеря сознания автоматически рассматривается как таковая, требующая немедленного медицинского вмешательства.
Тут возможны различные сценарии: кратковременная остановка на несколько минут; временное прерывание на большой срок, если требуется длительное оказание медицинской помощи; окончательное прекращение встречи, если обстоятельства не позволяют безопасно продолжить ее. Прекращенный официальный матч, как правило, доигрывают в другое время, чтобы команды имели возможность выявить победителя. А вот товарищеский (как это, например, случилось в спарринге Дании с Украиной) доводить до конца в другое время нет никакого смысла.
Выплаты
Еще один интересный аспект данной ситуации связан с контрактными и финансовыми последствиями. Если после внезапной остановки сердца выяснится, что футболист больше не способен продолжать карьеру, возникает вопрос: может ли клуб расторгнуть контракт по медицинским основаниям? Регламент ФИФА по статусу и переходам игроков исходит из того, что все риски, связанные со здоровьем футболиста, должны быть выявлены до подписания соглашения, поэтому запрещается ставить действие договора в зависимость от результатов медосмотра.
Отдельно стоит отметить Программу защиты клубов ФИФА. Она предусматривает компенсацию зарплаты футболиста, если он получил травму во время выступления за национальную команду в официальную дату ФИФА и выбыл из строя более чем на 28 дней. Максимальный срок компенсации составляет один год, а максимальная сумма — 7,5 миллиона евро на одного игрока. Однако если установят, что причиной остановки сердца стало ранее существовавшее заболевание, а не несчастный случай во время матча, то компенсация выплачиваться не будет.
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Случай с Эриксеном в очередной раз напомнил, насколько важны подготовка врачей, наличие необходимого оборудования и четкие медицинские протоколы. В такие моменты результат матча перестает иметь какое-либо значение, а главной задачей становится спасение человеческой жизни. Именно поэтому современные футбольные стадионы оснащаются дефибрилляторами, врачи проходят специальное обучение, а регламенты детально прописывают необходимые действия.
Юрий Зайцев, Telegram-канал «Зайцев.Net».