Сердце Эриксена. Юридическая колонка Зайцева

Статья 41.2 регламента устанавливает, что врач команды несет ответственность за общее состояние здоровья членов своей сборной и за любые медицинские решения как на поле, так и за его пределами. Таким образом, по общему правилу решение выпускать футболиста на поле или нет находится в зоне ответственности доктора. Однако статья 24.2 оставляет за медицинским комитетом ФИФА в лице главного врача турнира право на вмешательство — он имеет полномочия определить, является ли травма или болезнь достаточно серьезной, чтобы помешать игроку принять участие в чемпионате. Заменить футболиста, который не примет участия в турнире по медицинской причине, можно не позднее чем за 24 часа до начала первого матча команды — кроме вратаря, его разрешено менять в любое время в ходе ЧМ.